ȘAH -Opt medalii pentru LPS Satu Mare la Naționalele de juniori de la Mamaia

Desi situatia pandemica actuala presupunea un mare risc, Federatia Romana de Sah a reusit sa organizeze in conditii excelente Campionatul National pentru Juniori ( 14 – 20 ani ) la Hotelul Ramada din Mamaia.

Ca o noutate fata de anii anteriori, Campionatul National de Juniori a fost impartit in 2 sectiuni, cu locuri si perioade de desfasurare diferite.

Astfel in perioada 6-15 aprilie, la Mamaia, 144 de copii si-au testat dibacia sahista la grupele 14,16,18 si 20 de ani , urmand ca micutii sub 12 ani sa se bucure de acest sport in luna mai, in Bucuresti. Testele COVID 19 facute de catre toti participantii la plecarea de acasa , izolarea la domiciliu a celor pozitivi , seriozitatea sahistilor in respectarea masurilor au convers catre o desfasurare ireprosabila a evenimentului.

Era usor de anticipat si bucuria revederii cu atatea persoane care impartasesc aceasta frumoasa pasiune.

Sahistii care au reprezentat LPS SATU MARE au fost:

– Stefania Salajan ( F 14 ani ), – Radu David ( B 14 ani ), – Adam Hejja ( B 14 ani ), – Ioan Iuga ( B 14 ani ), – Irisz Hejja ( F 16 ani ), – Larisa Covrig ( F 18 ani ), – Malina Aciu ( F 20 ani ), – Briana Balan ( F 20 ani ), – Alin Anghelus ( B 20 ani ), – David Ilonczai ( B 20 ani ), La capatul mai multor zile pline de emotie , au cucerit 8 medalii, 4 de argint si 4 de bronz:

Argint:

Ștefania Sălăjan – sah clasic, F 14 ani și ah rapid, F 14 ani

Malina Aciu – sah clasic, F 20 ani, Larisa Covrig – blitz, F 18 ani

Bronz:

Ștefania Sălăjan – blitz, F 14 ani ( ratand titlul national dupa o infrangere la timp in pozitie cu avantaj )

Larisa Covrig – Sah clasic, F 18 ani ( caz extrem de rar, a facut acelasi punctaj cu ocupanta locului 2, Alessia Ciolacu, toate criteriile de departajare sahiste au mentinut egalitatea, in final pe locul 3 fiind cu cateva luni mai in varsta decat medaliata cu argint )

Malina Aciu – sah rapid, F 20 ani, Radu David – blitz, B 14 ani

Stefania Sălăjan a fost performera grupului, reusind sa-si foloseasca aceasta calitate extra-sahista care ii va fi utila si in viata: sa perceapa astfel de concursuri/examene ca o sursa de a-si utiliza la maxim capabilitatile. Sunt putini copii care sa reuseasca sa dea randament mai ridicat in conditii aparent stresante. Cu un joc strategic bun, cu debuturi de partida reusite, daca va munci mai mult pentru dezvoltarea laturii tactice/combinative, ar putea chiar sa-si imbunatateasca performantele.

” Dincolo de evidentierea in primul rand a medaliatilor, merita felicitari toti acesti copii pentru eforturile depuse. O parte dintre ei au ales sa-si petreaca activ vacanta scolara, sa stea ore in fata esichierului pentru a construi planuri strategice cat mai profunde. Briana si David au avut de facut echilibristica intre concursul sahistic si examenele de la facultate , Briana chiar obtinand o nota de 10 pe perioada competitiei. Malina si Alin vor avea nu peste mult timp o evaluare a cunostintelor scolare prin intermediul examenului de bacalaureat.

Din nefericire , desi au fost sanse excelente, nici un sportiv nu a reusit sa urce pe prima treapta a podiumului, totusi prin numarul de medalii LPS Satu Mare ramane unul dintre cluburile importante din tara.

In incheiere dorim sa adresam multumiri:

– conducerii LPS Satu Mare care ne sustine din toate puterile

– parintilor care ne ofera incredere, sprijin si i-au educat atat de frumos pe acesti copii

– antrenorilor care i-au descoperit pe acesti copii si cu care avem o buna colaborare si in prezent

– organizatorilor care au facut sederea atat de placuta, in pofida unor emotii inerente” a transmis conducerea secției de șah de la LPS Satu Mare pe pagina de facebook a echipei.