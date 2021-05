Baschet feminin : LPS Satu Mare, bronz la Naționalele U18! Laura Bota în echipa ideală a turneului iar Delora Pricop declarată cea mai de perspectivă jucătoare!

=

Sala Sporturilor Constantin Jude din Timisoara a gazduit vreme de cinci zile meciurile din cadrul Turneului Final al Campionatului National U18, feminin, cu participarea celor mai valoroase opt echipe din sezonul 2020-2021.

Cu cinci victorii inregistrate din tot atatea meciuri disputate in ultimul turneu al sezonului, echipa Olimpia Rapid Bucuresti a reusit sa intre in posesia medaliilor de aur si a trofeului de campioana nationala, gruparea pregatita de antrenoarea Măndica Ciubăncan impunandu-se in finala intrecerilor in fata echipei CSU Brasov, cu scorul de 58-34 (25-7, 8-11, 13-5, 12-11). In finala mica, echipa LPS Satu Mare a dispus de gruparea LT Nagy Moses Tg. Secuiesc, cu scorul de 59-37, si a ocupat cea de-a treia treapta a podiumului de premiere.

LPS Satu Mare a pornit excelent turneul final. Elevele antrenoarei Adriana Pricop au câștigat la pas primele două partide, 72-52 cu Poli Timișoara și 66-36 cu Champions București apoi au cedat în derby-ul grupei, 60-66 cu Olimpia Rapid București.

A urmat semifinala cu Olimpia Brașov una în care sătmărencele porneau oarecum favorite. Doar că echipa din Brașov a prins o zi perfectă cu procentaje excelente la aruncările de la distanță și cu o apărare agresivă și LPS Satu Mare a ratat calificarea în finală după o înfrângere la 15 puncte, 70-85.

În finala mică, LPS Satu Mare nu le-a lăsat nicio șansă fetelor de la Târgu Secuiesc și medaliile de bronz au venit, logic , la Satu Mare.

De remarcat că Laura Bota a fost inclusă în echipa turneului iar Delora Pricop a primit premiul pentru cea mai de perspectivă jucătoare. Dar toate fetele de la LPS Satu Mare merită felicitări, Ana Pop, Melissa Medvei, Astrid Ruba, Ingrid Raluca Ardelean, Alexa Svegler, Alina Ciceac, Kitty Szilagyi, Viktoria Purguly, Delia Sigheartău.

In urma rezultatelor inregistrate in Turneul Final al CN U18, feminin, iata cum arata si clasamentul final al sezonului 2020-2021:

Olimpia Rapid Bucuresti CSU Brasov LPS Satu Mare LT Nagy Mozes Tg. Secuiesc ACS NBS Cluj-Napoca CSU Politehnica Timisoara CSS Nr. 4 Bucuresti ACS Champions Bucuresti

La festivitatea de premiere din finalul competitiei gazduite de Sala Sporturilor Constantin Jude din Timisoara au fost decernate si urmatoarele distinctii individuale speciale:

Mihaela Panait (Olimpia Rapid Bucuresti) – MVP

Kriszta Kosman (LT Nagy Mozes Tg. Secuiesc) – cosgeter (113 puncte)

Ana Ivan (CSU Politenica Timisoara) – cea mai buna recuperatoare (79 recuperari)

Miruna Alexia Rus (NBS Cluj-Napoca) – cea mai buna pasatoare (28 pase decisive)

Delora Pricop (LPS Satu Mare) – cea mai de perspectiva sportiva

Ioana David (CSU Brasov), Mihaela Panait, Ana Ivan, Laura Bota (LPS Satu Mare), Bianca Suzana Georgescu (Olimpia Rapid) – Best Five (echipa ideala a Turneului Final).