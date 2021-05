Bilanț LPS Satu Mare la Naționale: 5 medalii de argint și 4 de bronz

=

In ultimul articol legat de participarea la Naționalele de la București v-am prezentat situatia oarecum inedita in care doi copii care se pregatesc si sunt legitimati in cadrul LPS Satu Mare – sectia SAH au ajuns sa joace intre ei pe masa secunda, miza fiind o medalie nationala. Cei doi puști, buni prieteni , sunt Teo Anghelescu si Ștefan Păunescu.

Stapanindu-si mai bine emotiile , Teo a obtinut o victorie destul de rapida si a fost astfel recompensat cu medalia de argint . Un concurs foarte reusit pentru acest baiat serios si muncitor , care a incheiat neinvins, cu acelasi punctaj cu castigatorul.

Infrangerea l-a dus pe Stefan pe locul 9 din 50 de participanti. Tinand cont ca e mic in grupă ( asemenea lui Teo), rezultatul lui Ștefan nu poate fi considerat deloc unul nesatisfăcător, dar fluctuatiile mari in joc l-au costat. Un copil simpatic si inteligent, capabil de solutii foarte profunde, dar care uneori, pe fond de graba, face greseli cu efecte serioase.

Maxime multumiri ii adresam vechiului si bunului nostru prieten, Cătălin Cârmaciu, care le-a calauzit mult timp parcursul sportiv celor doi, dar i-a si indrumat ulterior catre LPS Satu Mare – sectia SAH.

Marian Muresan , care a evoluat in grupa baietilor sub 10 ani, a acumulat 6 puncte, clasandu-se pe locul 8 din 46 de concurenti. In cazul lui urgenta pare a fi legata de insusirea repertoriului de deschideri.

Toti cei trei LPS-isti participanti la competitia din Bucuresti au fost selectionati in lotul national.

Astfel s-a tras cortina peste competitia nationala juvenilă . Dacă in anii precedenti Campionatul National de Sah pentru Juniori se desfasura in aceeasi perioada pentru toate grupele de varsta, numarul din ce in ce mai mare al practicantilor “sportului mintii” a determinat Federatia Romana de Sah sa imparta competitia in 2 parti.

Bilantul total al LPS Satu Mare – sectia SAH, la grupele 8-12 ani, dar si 14-20 de ani este de 9 medalii, 5 de argint si 4 de bronz.

In plus, e pentru prima oara cand 9 sahisti din cadrul clubului nostru au fost selectionati de catre Federia Romana de Sah in lotul national al juniorilor.

In incheiere se cuvine sa apreciem organizarea excelenta a celor 2 competitii de catre Federatia Romana de Sah si doamna Elena Cristian.