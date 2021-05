Claudia Cuic (Pop) cu Naționala României la turneul de la Voiron

=

Dupa ce weekendul trecut s-au clasat pe locul 6 in turneul de la Mies (Elvetia), jucătoarele din lotul olimpic al României de baschet 3×3 se vor deplasa in acest final de saptamana in Franta, acolo unde vor juca in Grupa D a turneului de la Voiron.

Pentru tricolore, turneele din circuitul FIBA 3×3 Women’s Series reprezinta si o oportunitate de pregatire in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, staff-ul tehnic al Romaniei testand diverse formula de echipa. Astfel, fata de echipa aliniata la startul turneului din Elvetia, in aceasta saptamana apar doua modificari in lot, Romania urmand sa evolueze in formula: Sonia Ursu, Ancuta Stoenescu, Anca Sipos si Claudia Cuic. Sportivele vor fi insotite la Voiron de catre un staff tehnic format din Tatiana Gallova (antrenor), Claudiu Fometescu (antrenor federal) si Mircea Nutescu (kinetoterapeut).

Pentru jucătoarea CSM-ului sătmărean, Claudia Cuic va fi primul turneu de 3×3 în calitate de component a lotului național.

In acelasi timp, in cantonamentul de la Izvorani, sub supravegherea antrenorului secund Alexandru Olteanu si a preparatorului fizic Marek Mikletic, isi continua pregatirea celelalte sportive din lotul olimpic: Gabriela Marginean, Alexandra Uiuiu, Elisabeth Pavel, Ashley Walker, Florina Stanici si Gabriela Irimia.

La Voiron, Romania a fost repartizata in Grupa D, alaturi de Israel si nationala U25 a Rusiei, urmand sa evolueze vineri 21 mai, dupa urmatorul program:

ora 16:00 – Romania – Israel

ora 20:40 – Romania – Rusia U25

In situatia in care se claseaza pe unul din primele doua locuri in grupa, Romania va juca si a doua zi, sambata 22 mai, in fazele eliminatorii ale competitiei.

Toate jocurile turneului FIBA 3×3 Women’s Series Voiron Stop 2021 sunt transmise live de pagina de Facebook 3×3 Romania.