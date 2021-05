Concurs de pescuit sportiv la Călinești-Oaș

=

Duminică, 9 mai 2020, la Călinești-Oaș, a avut loc a doua etapă din acest an a concursului de pescuit spotriv Feeder organizat de Asociația Sportivă OAȘ Fishing Negresti-Oaș. Am fost prezent și la prima etapă a concursului, iar ce ar fi de spus după a doua zi petrecută alături de pescari e că bucuria celor prezenți a fost imensă, iar acesta e cel mai important lucru.

Atunci cu mască, iar acum tot cu mască… și eu… precum cei aflați în concurs… Un lucru clar, pescarii nu pot fi deranjați sub nicio formă în timpul concursului. Jur că nu am deranjat, doar m-am bucurat și eu de ziua aceasta minunată. Erau 35 de sportivi la prima etapă și 26 acum, dar în această a doua etapă a concurat și o pescăriță, lucru îmbucurător.

Scopul asociației sportive negreștene este organizarea activităților de pescuit sportiv, de petrecere plăcută a timpului liber. Aflu că acest concurs, al doilea din 2021, a fost convocat prin Facebook, dar și telefonic. La ora 8 fix toți membrii asociaței interesați de concurs au fost prezenți pe Barajul lacului de acumulare de la Călineti-Oaș. Între orele 8 și 10 au avut loc activități organizatorice. Numărul concurenților fiind 26, au fost marcate locurile de concurs de la 1 la 26, fiind ocupată astfel o bună parte din suprafața dalată de lângă apă. Au fost formate 3 grupe de concurenți. Au avut loc trageri la sorz pentru cele 26 de locuri, fiecare și-a ocupat locul, și-a pregătit undița – o singură undiță – și-au pus la îndemână momielile, fiecare cu masca de protecție anti-covid.

Startul concursului de pescuit a fost dat la ora 10… Baftă ! Fără vorbe perceptibile de ceilalți, fără fluierături, fără, fără… Toată atenția doar la peștii ce or să vină… În tot acest timp, sus, pe baraj, se plimbau tineri – băieți, fete, câte unul mai în vârtă. Unii cu mască, alții fără dar cei mai mulți cu mască.

O priveliște minunată: soare din abundență, o cuminte adiere de vânt, fără valuri, cântec de păsărele, zâmbete numai pe fețele tuturor.

Sigur că am fost de față de la începerea Concursului de pescuit Feeder, etapa, 2 de la Călinești-Oaș, la ora 10, apoi am fost de față și când s-a anunțat finalul concursului, la ora 15;

când s-au câmtărit (ca la farmacie) capturile, când peștii și peștișorii au fost sloboziți în apă… așa e regula.

Arbitrul concursului si un domn din conducerea Asociatiei Oaș Fishing, au avut grijă ca întocmirea clasamentelor pe cele 3 grupe de concurs să fie bine făcute, câștigătorii să fie cei reali, bucuria să fie deplină pentru toți participanții. Și așa a fost. Cel mai cu noroc a prins circa 5 kg, cel mai puțin în jur de 1 kg.

Clasamentul final pentru această primă etapă a concursului Feeder: 1. Alex Fabian, 2.. Flaviu Ardelean, 3. Adrian Fabian Au fost acordate diplome și cupe. Felicitări !

Vasile Mic