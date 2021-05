Antrenorul spaniol al echipei de baschet de la CSM Satu Mare, Miguel Lopez de Jesus a fost invitatul emisiunii Săptămâna sportivă de luni seara de la Nord Vest TV.

Acesta a vorbit despre sezonul recent încheiat , despre problemele legate de pandemie și mai ales despre dificultățile ivite în lot din cauza accidentărilor în play off.

”Un sezon dificil și din cauza pandemiei dar mai ales din cauza pierderii pe care am avut-o la club prin decesul președintelui Vasile Fogel!” a spus la începutul interviului tehnicianul spaniol.

Acesta a amintit apoi de accidentarea lui Covile din meciul cu Rapid, de faptul că e pentru prima oară în ultimii patru ani când CSM ul are doar patru straniere în lot și nu cinci ca și adversara, Sepsi.

”Lumea trebuie să înțeleagă că am avut probleme de lot, că în play off am jucat doar cu trei straniere după accidentarea jucătoarei Erica Covile și în aceste condiții am scos maxim din duelul cu SEPSI. Să nu uităm că ne-am duelat pentru titlU cu o echipă ce a început pregătirile în luna august, anul trecut , echipă cu un lot valoros care a fost eliminată din drumul spre Euroligă de puternica GIRONA, ce a pierdut apoi la doar patru puncte duelul cu Salamanca pentru calificarea în Final Four. Iar apoi Sepsi a intrat între primele opt în FIBA CUP. Noi am compensat prin unitatea de grup și prin munca bună depusă împreună și cred că în finală ne-am luptat de la egal la egal cu campioana. Micile detalii au făcut diferența dacă ne uităm mai ales la primul meci pierdut la un punct. Și apoi la faptul că le-am avut accidentate pe Claudia Cuic și Marina Solopova la trei dintre meciurile finalei.

Toată lumea merită felicitări pentru acest loc 2 , jucătoare, staff, conducere , sunt convins că SATU MARE va continua și în viitor să fie o forță a baschetului feminin românesc și că într-o zi va cuceri un trofeu intern!” a punctat Miguel Lopez.

Mulțumiri jucătoarelor și staff-ului

”La final am avut e adevărat două jucătoare în primul 5 al campionatului. La Claudia Cuic toată lumea se aștepta pentru că ea e una dintre cele mai valoroase jucătoare din România, surpriza poate a fost Patricia Bright care a venit ca o necunoscută în campionatul românesc și a jucat tot mai bine de la meci la meci și sunt convins că pentru ea acest sezon a fost ca o mare rampă de lansare. Dar , repet toate jucătoarele mele merită felicitări pentru modul în care au muncit și s-au dăruit meci de meci, antrenament de antrenament și sunt mândru de toate”!- Miguel Lopez.

Despre absența spectatorilor

”Păcat că nu am avut suporterii alături de noi în tribune dar i-am simțit aproape de noi și am și acum sute de mesaje pe care le-am primit de-alungul sezonului și le mulțumesc tuturor. Cred că vom putea face lucruri frumoase pe viitor, Satu Mare poate fi mândru că are o astfel de echipă de top !”-Miguel Lopez.

Baschetul spaniol, în top

”Baschetul spaniol e în top, Valencia a câștigat FIBA CUP, Salamanca a jucat finala Euroligii iar noi, antrenorii spanioli avem șansa de a fi , oarecum privilegiați pentru că lumea ne caută pentru a lucra în toate campionatele puternice din lume. !”-Miguel Lopez

În amintirea lui Vasile Fogel…

”Mulțumesc domnului Fogel că a avut încredere și m-a adus anul trecut înapoi la Satu Mare , pentru mine el va rămâne un om special , cel care aici la Satu Mare a pus bazele unui club puternic și respectat. Vreau acum să mă bucur de câteva zile de vacanță și să-mi revăd familia din Gran Canaria și apoi să ne apucăm de lucru pentru sezonul viitor!” – Miguel Lopez.