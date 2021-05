ȘAH: Teo Anghelescu  de la LPS Satu Mare , vicecampion național -U 12!

=

Daca in anii precedenti Campionatul National de Sah pentru Juniori se desfasura in aceeasi perioada pentru toate grupele de varsta, numarul din ce in ce mai mare al practicantilor “sportului mintii” a determinat Federatia Romana de Sah sa imparta competitia in 2 parti.

Astfel intai si-au dovedit maiestria sahista pentru medaliile puse in joc cei de la grupele 14-20 de ani, la Mamaia, in perioada 6-15 aprilie. LPS a reusit la acea competitie sa obtina 8 medalii nationale ( 4 de argint si 4 de bronz), iar 6 copii au fost selectionati in lotul national.

A urmat apoi competitia destinata grupelor 8,10,12 ani, separat baieti si fete. Aceasta sectiune a avut loc in Bucuresti, in perioada 4-12 mai. De aceasta data LPS Satu Mare a avut 3 reprezentanti: Teo Anghelescu si Stefan Paunescu ( baieti 12 ani), respectiv Marian Muresan ( baieti 10 ani ).

Cel mai bun rezultat a fost realizat de catre Teodor Anghelescu care s-a clasat pe locul 2 la sahul clasic, la egalitate de puncte cu castigatorul, dintr-un total de 50 de participant. In ultima runda a jucat cu Stefan Paunescu, coechipierul lui, pentru fiecare victoria insemnand automat obtinerea unei medalii.

Oricum toti cei 3 LPS-isti au fost selectionati in lotul national. Asadar, bilantul total , la grupele 8-12 ani, dar si 14-20 de ani este de 9 medalii, 5 de argint si 4 de bronz.

In plus, e pentru prima oara cand 9 sahisti din cadrul clubului nostru au fost selectionati de catre Federia Romana de Sah in lotul national al juniorilor.

Probabil in semn de apreciere pentru performantele obtinute an de an , cu mai multi sportivi, de catre LPS Satu Mare, Maestrul International Catalin Ardelean, profesor in cadrul sectiei de sah este invitat ca lector in cadrul proiectului “Scoala Marilor Maestri”. Acest proiect organizat de FRSah si AJS Timis este destinat celor mai valorosi tineri din tara, medaliatii la sahul clasic beneficiind de gratuitate.