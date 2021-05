Spectacol automobilistic în Sătmar!

=

Etapa a doua a Campionatului Național de Rally Raid se va desfășura la sfârșitul săptămânii, în perioada 4-5 iunie la Satu Mare, organizatorii anuntând că la acest eveniment internațional vor participa sportivi din România, Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia.

Organizată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, Baja Satu Mare 2021 va reuni la start peste 70 de concurenți, etapa contând atât pentru Campionatul Național de Rally Raid, cât și pentru Campionatul Național al Ungariei.

Sprijinit de autoritățile locale, clubul organizator NSM Motorsport Satu Mare a pregătind evenimentul în cele mai mici detalii și se așteaptă ca această etapă comună să deschidă noi oportunități privind prezența în România a sportivilor din tările vecine, precum și includerea cursei în Campionatul European de Rally Raid.

”Organizarea unei asemenea curse reprezintă un efort uriaș. Dar nu este doar efortul meu, ci al unei întregi echipe pe care am reușit să o strâng în jurul meu. De asemenea, este meritul tuturor celor din administratie și din celelalte instituții care au crezut în proiectul nostru și l-au sprijinit”, a declarat președintele clubului NSM Satu Mare, Ovidiu Domide, despre etapa de rally raid care va avea parte de o premieră la nivel european: o probă specială de Rally Show, tip buclă, de 3,4 kilometri, în centrul orașului Satu Mare. Acesta a amintit la conferința de presă de vinery de la Hotel Aurora că a decis ca în calitate de organizator să nu ia startul și ca și concurent.

”Nu voi concura pentru că e foarte greu să fiu și la dispoziția oaspeților în calitate de organizator și să mă și concentrez pe cursă. ” a explicat Ovidiu Domide.

Aprecieri din partea FRAS

Prezent la conferința de presă de vineri a evenimentului, vicepreședintele FRAS, Cătălin Nicolaescu, are mari așteptări de la etapa programată weekend-ul viitor: ”Sunt convins că toate eforturile organizatorilor se vor materializa printr-un eveniment de excepție, în urma căruia atât sportivii români, cât și cei străini vor fi mulțumiți de traseu și de condițiile de concurs” a spus Cătălin Nicolaescu cel care i-a înmânat la finalul conferinței de presă o cupă din partea FRAS, organizatorului Ovidiu Domide.

Subprefectul Radu Bud e director de concurs

Subprefectul județului Satu Mare, Radu Bud, prezent în faţa presei şi în calitate de director sportiv al concursului, a declarat: ”La start se vor alinia nume importante ale automobilismului european, concurenți care merg în curse din Campionatul European, în Dakar, astfel că nivelul va fi foarte ridicat. Pe traseu vor exista locuri speciale unde spectatorii vor putea observa cursa în conditii stricte și de siguranță” a spus Radu Bud cel care revine practice la marea lui pasiune …automobilismul. Radu Bud a fost director ACR Satu Mare și a participat în calitate de oficial la multe evenimente automobilistice . Acesta a și povestit în fața presei un moment ce-l leagă de actualul vicepreședinte FRAS…”I-am dat startul lui Cătălin Nicolaescu și cred că a fost cu success la acel raliu…” a povestit Radu Bud.

Primarul Kereskenyi pe post de translator

La rândul său, primarul Municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a precizat: ”Am susținut de la început ideea organizării acestei curse, nu numai pentru că mi s-a părut foarte interesantă, dar cred că poate aduce și un plus valoare imaginii orașului nostru. Sunt bucuros să descopăr că la noi în oraș există oameni pasionați și de valoare, care au ajutat urbea noastră să revină pe harta automobilismului românesc și internațional. De asemenea, se dovedește încă o dată că sportul leagă oamenii și comunitățile, de aceea sunt mai mult decât încântat de colaborarea cu partenerii maghiari și de ideea de a face lucruri deosebite împreună” a spus Kereskenyi Gabor care apoi a fost rugat de organizatori să traducă discursurile oficialilor de la Federația de Automobilism din Ungaria.

Presedintele comisiei de rally raid din partea Federației Maghiare, Attila Csato a amintit că aceasta competitie face parte si din calendarul competițional din Ungaria. ”Vor ajunge la competitia de la Satu Mare si piloti care au participat la Dakar” a punctat Csato Attila..

“Opt organe de presa din Ungaria au solicitat acreditare de presa pentru a fi prezente la eveniment, dorind sa transmita chiar live evenimentul. Sper sa devină o traditie acest eveniment pentru campionatul Ungariei, sa avem o etapă in fiecare an in Satu Mare” a mai spus Attila Csato.

În cadrul etapei Baja Satu Mare 2021 probele speciale vor avea o lungime totală de 310 kilometri, vor fi 70 de posturi de urmărire a cursei, iar măsurile de securitate se vor asigura prin prezența a peste 80 de jandarmi, 40 de voluntari, numeroși membri din partea echipei de organizare, precum și de către arbitrii și comisarii Federației Române de Automobilism Sportiv.

ÎNREGISTRAREA CONFERINȚEI DE PRESĂ VA FI DIFUZATĂ LUNI SEARA DE LA ORA 22 LA NORD VEST TV ÎN CADRUL EMISIUNII SĂPTĂMÂNA SPORTIVĂ REALIZATĂ DE FLORIN MUREȘAN.

Programul etapei Baja Satu Mare 2021

Vineri, 4 iunie

ora 13:01 – Start Festiv în Piața Libertății

ora 14:01 – Proba specială Poiana Codrului (drum forestier Poiana Codrului – Chilia)

ora 20:00 – Rally Show (traseu Piața Libertății – str. 1 Decembrie – B-dul. Vasile Lucaciu – B-dul. I.C. Brătianu)

Sâmbătă, 5 iunie

ora 8:00 – Start Piața Libertății

ora 9:31 – Start proba specială Sanislău

ora 18:00 – Festivitatea de premiere