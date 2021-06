Florin Fabian antrenor la noua echipă a Maramureșului?

- Advertisement -

În această perioadă se discută intens fuziunea dintre Farul Constanța și FC Viitorul, dar o altă fuziune se pregătește în Maramureș. Liga2.ro anunță că Fotbal Comuna Recea (Liga 3) și Minaur Baia Mare (Liga 3) se vor tranforma în Club Sportiv Maramureș.

Președintele de la Recea, Florin Gherasim, a explicat acest demers: “Am depus dosarul de certificare pentru Liga 2. Mizăm și pe fuziunea dintre Farul și Viitorul. Noi, în primul rând, am vrut să fim în grafic. Avem niște discuții să fie la Recea echipa județului, să se producă unirea noastră cu Minaur Baia Mare. Vrem să schimbăm denumirea în Club Sportiv Maramureș, să fie o echipă reprezentativă pentru județ.

Fuziunea se face sigur, nu contează dacă rămânem sau nu în Liga 2. Discuțiile sunt foarte avansate, hârtiile sunt scrise, lipsește doar un simplu acord. Totul va fi pe bază de proiect, va fi finanțare de la Consiliul Județean Maramureș, plus Consiliul Local Baia Mare, plus, o părticică, Consiliul Local Recea”, a spus Gherasim, conform sursei citate.

CS Maramureș poate evolua în Liga 2 dacă Farul va fuziona cu Viitorul și va lăsa un loc liber în campionat

Antrenorul echipei CS Maramureș ar urma să fie actualul tehnician de la Recea, Florin Fabian. Vasile Miriuță și-a dat și el acordul pentru a intra în proiect, dar pe post de director tehnic. Academia ar urma să fie condusă de Ciprian Danciu.

”Deocamdată nu știu nimic sigur. Rămâne de văzut ce se va întâmpla zilele acestea. Dacă se confirm, vă anunț!” ne-a transmis Florin Fabian care are clauză de prelungire automată a contractului cu Recea dacă echipa se menține în Liga a 2-a!

Comuna Recea a retrogradat dramatic în Liga 3, în urma barajului cu Unirea Slobozia. Minaur Baia Mare a ratat promovarea în Liga 2 la barajul din Liga 3. Dacă Farul și Viitorul vor fuziona, locul Farului din Liga 2 va rămâne vacant și va putea fi ocupat de CS Maramureș, ultima echipă retrogradată din eșalonul secund. Dacă nicio echipă nu se va retrage din Liga 2, CS Maramureș va activa în Liga 3. ( Sursa digisport.ro)