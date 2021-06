Florin Gardoș rămâne încă un sezon la Clinceni

- Advertisement -

Sătmăreanul Florin Gardoș, fundașul de 32 de ani care a jucat sezonul trecut pentru ilfoveni, a semnat prelungirea înțelegerii pe încă un an cu formația Academica Clinceni.

Este singurul, alături de Pîrvulescu, din contingentul stelist- Expendables- sosit sub bagheta lui Ilie Poenaru, care a rămas pe loc. Rusescu, Tănase și Popa au anunțat public că nu vor continua la Clinceni.

”Da e adevărat am decis să rămân încă un an la Clinceni. Doar Poenaru a mai rămas din celebra Expendables… Sper să avem un sezon cel puțin la fel de bun ca și cel încheiat recent și în care am intrat în play off și am terminat pe cinci” ne a spus Florin Gardoș.

Antrenorul Ilie Poenaru, care și-a prelungit și el tot cu un an angajamentul cu echipa care a terminat pe locul 5 sezonul trecut, a fost cel care l-a convins pe experimentatul fotbalist, duminică seara, după o discuție mai lungă. Gardoș anunțase inițial că nu mai continuă la Clinceni dar a contat mult relația bună pe care o are cu antrenorul ilfovean.

„Doar el rămâne, ceilalți au ales să plece. Mă bucur pentru Gardoș, e un fotbalist care dă siguranță echipei”, a declarat pentru ProSport Ilie Poenaru.

Lotul echipei Academica Clinceni a plecat luni pentru un cantonament de 10 zile în Bulgaria, Florin Gardoș va face joncțiunea și el abia miercuri după ce-și va rezolva anumite probleme personale.