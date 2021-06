- Advertisement -

Dacă deschidem clasamentul WTA Simona Halep se mai află încă pe podiumul încropit de federația internațională. Dar! Dar cele 6330 de puncte cu care este creditată Simona sunt cumulate datorită pandemiei și a altor accidentări din prestația sa de-a lungul a trei ani, 2019, 2020 și 2021. În mod normal acel clasament ar trebui să țină cont doar de punctele obținute în ultimele 52 de săptămâni. În acest clasament mincinos, după cum vă dați seama că îl categorisesc, Simona este depășită doar de Ashleigh Barty (finalistă la Australian Open) cu 8245 puncte și câștigătoarea de la Australian Open, Naomi Osaka, cu 7401 puncte.

Mult mai aproape de adevăr se află clasamentul în care sunt luate doar rezultatele din acest an în care Simona a adunat în cele șapte turnee la care a participat doar 901 puncte, aflându-se pe un modest loc 27. Ba mai mult, mai vârsnica sa conațională, Sorana Cârstea se află pe locul 23 cu 1036 de puncte. E drept că au fost obținute în nouă turnee.

Înainte de ultimele două turnee ale primei jumătăți a anului 2021, în acest clasament numit și Porsche Race Singles, conduc Ashleigh Barty cu 3381 puncte (nouă turnee disputate), proaspăta câștigătoare surpriză de la Roland Garros Barbora Krejcikova, cu 3258 puncte (unsprezece turnee) și Arina Sabalenka cu 2657 puncte (zece turnee).

Pentru ca Simona să rămână în topul primelor zece tenismene în acest an este necesară o comportare excelentă la ultimele două turnee pentru Marele Șlem, cele pe iarbă de la Wimbledon (debut pe 28 iunie) și pe hard de la US Open (debut pe 30 august). O ajută faptul că nici una dintre prezentele în sferturile de finală de la Australian Open nu se regăsește în sferturile de finală de la Roland Garros, doar două (S. Williams și Swiatek) bifând optimile în ambele competiții.

Un obiectiv important pe care și l-a fixat Simona pentru acest an este turneul de tenis de la Jocurile Olimpice dar, din păcate, acesta nu punctează în clasamentele WTA. Nu putem să o blamăm pentru interesele ei pentru această competiție pentru că aici va reprezenta tricolorul românesc. E adevărat că a dat bir cu fugiții atunci când ar fi trebuit să reprezinte același tricolor în Cupa Federației (Billie Jean King Cup, cum se numește acum), dar viitorul ce tocmai a devenit trecut, i-a demonstrat că la cei 29 de ani ai săi e bine să se gândească la faptul că accidentări mai pot să apară. Sunt convins că prezența Simonei la Cluj, în meciul cu Italia, ar fi trimis România în fazele superioare ale Billie Jean King Cup, iar pauza care ar fi urmat în mod normal i-ar fi garantat acesteia participarea la Roland Garros.

Bine, bine! După răzbel toți ne pricepem! Noi, oricum, îi ținem pumnii!

Gruiţă Ienăşoiu