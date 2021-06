Scrimă. Johanna Kurtinecz de la LPS Satu Mare a dominat Naționalele de spadă la 10-11 ani!

- Advertisement -

Campionatele Naționale de spadă pentru copii se desfășoară în această săptămână la București.

În competiția rezervată spadasinelor de la categoria de vârstă 10-11 ani, s-a impus sătmăreanca Johanna Kurtinecz, care și-a dominat adversarele, obținând zece victorii din zece meciuri disputate, iar în cele cinci întâlniri de pe tabloul principal a avut o singură victorie la mai puțin de cinci tușe diferență. În finală, Johanna a învins-o pe Amalia Nițu, de la ACS Prima Spadă, cu 8-3, iar medaliile de bronz au fost câștigate de Bianca Raicu (LPS Petrache Triscu) și Alexia Maria Mocanu (ACS Athos Fencing). Johanna Kurtinecz e legitimată la LPS Satu Mare și e pregătită de antrenorul Csiszar Francisc.

De remarcat că Julia Kurtinecz, tot de la LPS Satu Mare, a terminat pe cinci fiind învinsă în sferturi de Bianca Raicu, scor 8-4.

Tarta Patricia de la CS Satu Mare a terminat pe locul 11, Crisan Denisa pe 12, Georgiana Lung pe 19 și Iulia Sabău pe 51.

Bronz pentru Iulia Follert la U9

La categoria cea mai mică de vârstă, U9, am avut nouă fetițe participante care s-au luptat din răsputeri pentru medalii, iar victorioasă a ieșit Antonia Maria Balteș, de la ACS Engarde București. Ea a întrecut-o în finală pe Carina Belu, de la Steaua, cu 8-6 și a plecat acasă cu medalia de aur.

De remarcat evoluția curajoasă a Iuliei Follert de la CS Satu Mare. Aceasta a ajuns până în semifinale unde a fost depășită de campioana en titre, Antonia Balteș, 4-8.

De asemenea , Alexandra Toth, tot de la CS Satu Mare, a ajuns în sferturi și a terminat pe locul opt.

De remarcat că la festivitatea de premiere, campioanele noastre formate la CS Satu Mare, Amalia Tătăran și Vereș Greta au oferit medaliile și cupele câștigătorilor.

”Timpul zboara si ne amintim cu drag de momentele in care am inceput sa punem bazele echipei care a reprezentat Clubul Sportiv Satu Mare la cel mai inalt nivel si ne bucuram impreuna cand vedem noile generatii care vin din urma. Astazi am avut ocazia sa le urmarim in garda, in cadrul Campionatului National de Spada pentru copii si sa ne amintim cu placere de emotiile pe care le-am avut cand eram in aceeasi ipostaza, de bucuria si lacrimile impartasite de-a lungul experientelor traite.

Felicit antrenorii, parintii, organizatorii, dar in special copiii pe care am avut ocazia sa ii arbitrez astazi si le multumesc pentru energia pozitiva pe care mi-au transmis-o si, in acelasi timp, le multumesc colegelor mele de echipa, Greta si Evelyn, pentru tot suportul acordat si implicarea de care au dat dovada atunci cand am pasit impreuna pe plansa”, a fost mesajul Amaliei Tătăran postat pe pagina personală de facebook, alături de o fotografie făcută cu fetițele din lotul CS Satu Mare care a participat la Naționale!

Spada de la CS Satu Mare e antrenată de Csiszar Francisc, Pop Adrian, Szilagyi Adrian și Nagy Lehel.