Elena-Gabriela Ruse, CAMPIOANA la Hamburg!

Campioana la Hamburg dupa ce a jucat calificari, Elena-Gabriela Ruse a oferit prima declaratie la cald dupa primul ei titlu WTA din cariera.

“Este cu adavarat greu pentru mine sa vorbesc acum. In primul rand vreau sa o felicit pe Andrea pentru jocul din aceasta saptamana. A fost o placere sa joc impotriva ei in finala. Cand eram mica am vazut multe meciuri cu tine la televizor.

“Vreau sa le multumesc romanilor din tribune. A contat foarte mult pentru ca ati fost alaturi de mine.

“La antrenament m-am simtit foarte bine si i-am spus antrenorului ca vreau sa joc cel mai bun tenis al meu. Ieri am aflat ca nu s-a mai jucat tenis aici la Hamburg de 20 de ani, asa ca sunt fericita sa fiu eu prima castigatoare aici”, a spus Ruse.

Elena-Gabriela Ruse a invins-o in finala pe Andrea Petkovic din Germania, cu 7-6 (6), 6-4.

Un succes care ii asigura o urcare de 65 de locuri in clasamentul WTA pana pe pozitia 133.