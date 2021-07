Sala de sport din localitatea Micula a găzduit sâmbătă un turneu memorial de fotbal organizat la un an de la decesul prematur, la doar 38 de ani, al lui Robert Mike, fost jucător, golgheter, căpitan al Turului Micula, consilier local şi om de afaceri.

Au ținut să fie prezenți la acest turneu membri ai familiei, prieteni şi aproapiaţi. Un gest frumos și din partea preoţilor din Micula, și a primarilor comunelor echipelor participante care au ținut să onoreze memoria omului deosebit care a fost Robert Mike.

La startul turneului au ajuns 6 echipe, formate din jucători de toate vârstele. Pe parcursul a aproximativ 5 ore s-a jucat fotbal spectaculos, în spiritul fair play-ului şi s-au marcat goluri inedite.

Au contat mai puțin rezultatele finale dar pentru că a trebuit întocmit și un clasament final…

Micula Old Boy’s a luat premiul cel mare.

Locul 5: Agriş – Lazuri 4-3

Finala mică: Micula juniori – Porumbeşti 0-2

Finala: Micula Old Boy’s – Speranţa Halmeu 2-0

La final s-au oferit şi premii speciale, după cum urmează:

• Golgheter: Marius “Macho” Pop (Halmeu) – 4 goluri

• Fair Play: Speranţa Halmeu

• Cel mai bun portar: Boros Zoltan (Porumbeşti)

• Cel mai în vârstă jucător: Varga Miklos (Micula Old Boy’s)

• Cel mai tânăr jucător: Mike David – 4 ani, băiatul lui Mike Robert.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a premiat toate echipele participante cu mingi. Din partea AJF, la festivitatea de premiere au participat Ştefan Szilagyi – preşedinte şi Zoltan Pataki – vicepreşedinte.

“Mulţumim arbitrului Iosif Bauer, mulţumim tuturor celor care s-au implicat în organizare şi nu numai. Vrem să facem o tradiţie din acest memorial şi să-l organizăm în prima sâmbătă din fiecare lună iulie. Robert Mike a lăsat gol imens în sufletele noastre şi nu îl vom uita niciodată”, ne-a declarat Dobos Csaba din partea echipei de organizare.

Turneul a fost organizat de conducerea clublui Turul Micula şi familia lui Robert Mike. La final, toţi participanţii au fost invitaţi să servească din bunătăţile din ceaun.