Fotbal județean. Victoria Carei, întăriri pentru un nou titlu!

CSM Victoria Carei a câștigat ediția 2021 a Ligii a 4-a elite dar a ratat apoi promovarea în eșalonul trei după un baraj pierdut, 0-3 cu Real Bradu.

Careienii par hotărâți să câștige un nou titlu și apoi să treacă și de barajul de promovare astfel că oficialii clubului au decis ca pe lângă tinerii talentați din lot să aducă și jucători cu experiență. Astfel Victoria şi-a întărit lotul, aducând patru jucători noi la echipa de fotbal. Este vorba de mijlocaşul Rareş Nilvan, atacantul Vasile Marinaş, portarul Florin Gorbe şi atacantul Daniel Feier.

Rareş Nilvan, Florin Gorbe şi Vasile Marincaş au semnat în week end contractele cu CSM Victoria Carei, în prezenţa preşedintelui Virgil Pereş. Daniel Feier urmează să îl semneze în zilele următoare, din cauza unor probleme de ordin personal.

Rareş Nilvan revine la echipa unde a crescut, acesta plecând de la Victoria Carei la CSM Satu Mare în urmă cu trei ani. În ultima perioadă, Feier, Gorbe şi Marincaş au evoluat la echipe din Liga 3 în Ungaria.

„După experienţa avută la barajul pentru promovarea în Liga 3, am discutat cu Comitetul Director al clubului şi cu antrenorul şi am ajuns la concluzia că, în actualul format, nu ne putem îndeplini obiectivele, adică câştigarea campionatului judeţean şi promovarea în Liga 3. Împreună, am luat decizia de a întări lotul cu jucători cu experienţă, care au jucat în Ligile 2 şi 3. În acest scop, am semnat contracte cu Florin Gorbe, portar experimentat, cu Rareş Nyilvan, mijlocaş, fost jucător al Victoriei Carei, pe care îl readucem la echipa unde a crescut, şi cu Vasile Marinaş, atacant, care a jucat la Olimpia în Liga 2 şi în Ungaria în Liga 3. Urmează să semnăm contract şi cu Daniel Feier, centru atacant, un alt jucător experimentat. Sperăm că, prin aceste transferuri şi cu ce jucători avem acum în echipă, să ne îndeplinim obiectivele de care am pomenit anterior: câştigarea campionatului judeţean şi promovarea în Liga 3”, a declarat preşedintele CSM Victoria Carei, Virgil Pereş.

„Pe această cale, dorim să le mulţumim suporterilor care au fost alături de echipă în campionatele trecute. Îi aşteptăm în continuare în număr cât mai mare să susţină echipa Victoria Carei. Promitem să nu îi dezamăgim”, a adăugat preşedintele Virgil Pereş.

Victoria Carei a participat cu echipa de juniori în ediția din acesta an a fazei județene a Cupei României și a ratat calificarea în sferturile de finală.