Liviu Ivasuc va antrena la Poli Timișoara

Sătmăreanul Liviu Ivasuc este noul antrenor al echipei de junioare U17. În același timp, acesta va activa ca antrenor și în cadrul echipei de senioare și va fi antrenor coordonator la grupele de junioare a anunțat site-ul oficial al clubului timișorean, www.sspolitehnica.ro

Liviu Ivasuc vine la Timișoara după patru ani petrecuți la Baia Mare, unde a antrenat echipa Independența Baia Mare, devenită Fotbal Feminin Baia Mare, alături de Independența obținând și promovarea în Liga 1 în 2018. În prezent este și antrenor secund la Naționala U19, iar în trecut a mai antrenat echipa Juniorul Satu Mare.

„Mă bucur foarte mult că am șansa de a lucra la Politehnica Timișoara, un adevărat brand al fotbalului românesc. Mă pot dezvolta, crește și perfecționa ca antrenor într-un mediu profesionist și, în același timp, am șansa de a contribui la construirea unei academii puternice de fotbal feminin.

Nu aș fi ajuns la Poli fără Mirel Albon, căruia îi mulțumesc pentru dorința și încrederea de a lucra împreună. Consider că tinerețea și dorința mea de afirmare, împreună cu maturitatea și experiența lui vor face din această colaborare un real succes!

Sunt nerăbdător să încep să lucrez cu junioarele, le-am văzut în campionatul U17 atât la Becicherecu Mic, cât și la turneul final de la Cluj-Napoca și am rămas cu o impresie bună. Sunt jucătoare de perspectivă care, bine instruite, pot progresa și pot ajunge la echipa mare în scurt timp.

Lucrăm deja la o strategie de dezvoltare prin care să ajungem în toate școlile din Timișoara și județul Timiș, apoi să oferim șansa tuturor fetelor din zona Banatului care sunt dornice să joace fotbal. Obiectivul nostru este să construim o academie, iar în scurt timp să avem grupe de la 9 ani până la 17 ani. Și nu doar să avem grupele, ci să formăm jucătoare pentru viitor! Pentru Naționala României și pentru echipe din Europa!” a declarat Liviu Ivasuc pentru site-ul celor de la Poli Timișoara.