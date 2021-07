Taxe reduse cu 10% pentru echipele din fotbalul județean!

Adunărea Generală a Asociaţiei Judeţene de Fotbal a avut loc sâmbătă dimineață în sala de conferințe a unui hotel din centrul Sătmarului.



Cum era de așteptat a fost o ședință scurtă, după un an de pandemie nefiind multe de dezbătut… Am avut peste 40 de delegați prezenți la adunare iar aceștia au așteptat cu nerăbdare noutăți despre sezonul 2021-2022 din fotbalul județean.



În faţa persoanelor cu drept de vot au vorbit Ştefan Szilagyi – preşedintele AJF, Zoltan Pataki – vicepreşedinte AJF, Arpad Katona – secretat AJF, Edomer Szilagyi – din Comisia Medicală AJF. De remarcat că fostul arbitru FIFA, Marcel Savaniu s-a întors acasă, la Satu Mare și s-a “mutat” și ca observator la AJF Satu Mare… Și, n-ar fi exclus să-l vedem în scurt timp ocupând și o funcție de conducere.



Nu multe a avut de spus vicele Pataki Zoltan, cel care din cauza pandemiei nu a prea avut de lucru la comisia de disciplină.



În timpul şedinţei s-au oferit aplauze pentru Istvan Kovacs, pentru participare la Euro 2020, Ştiinţa Beltiug şi CSM Victoria Carei, pentru trofeele câştigate. Un premiu simbolic (o minge) a primit reprezentantul Luceafărului Decebal, echipă care nu a dorit să încurce sistemul prin care se decide campioana judeţeană (s-a retras pentru a fi un număr par/ confortabil de participante).



S-au oferit detalii despre obţinerea Licenţei C, recomandată mai ales tinerilor care antrenează ori se gândesc să pornească pe un nou drum. La capitolul afilieri/ dezafilieri, nimic notabil, doar că unele echipe au trecut sub o altă formă, gen Unirea Păuleşti de la AS la AFC, Ştiinţa Beltiug etc.



Juniorii A1 pentru sezonul următor sunt cei născuţi în anul 2003 (sau mai tineri). Cadetul va fi jucătorul născut în anul 1998 (sau mai tânăr).

Când începe noul sezon?

Sezonul 2021-2022 va cuprinde Liga 4 Elite (două serii), Liga 4 (două serii) şi Liga 5 (o serie). Cele trei campionate vor începe pe rând: 29 august – Liga 4 Elite, 5 septembrie – Liga 4, 12 septembrie – Liga 5. Dacă totul decurge conform planului, ţintarul din Elite va fi stabilit într-o şedinţă pe 16 august.

Încă nu este clară lupta finală pentru titlul judeţean, după sezonul regulat (tur-retur). S-a vorbit despre un mini-campionat cu primele trei din ambele serii (tur-retur, fiecare cu fiecare), ori cu jocuri între diferite locuri. Aici depinde şi de ce va hotărî Federaţia ”mamă” în privinţa jocurilor de baraj pentru eşalonul al treilea. Dincolo de lupta pentru titlul judeţean, vor fi şi jocuri de clasament, de dragul fotbalului, bune pentru pregătirea tinerilor arbitri (barem la jumătate).



Pentru sezonul 2022-2023 s-a hotărât asupra unei singure serii de Elite. Seria va fi formată din primele 6 din ambele serii Elite, la capătul sezonul 2021-2022, respectiv câştigătoarele seriilor din Liga 4 din sezonul precedent.

Altfel, în sprijinul echipelor afiliate la AJF Satu Mare, s-a hotărât reducerea tuturor taxelor pentru noul campionat cu 10%. Chiar şi aşa, sunt echipe care se confruntă cu probleme de ordin financiar. Pe lista de mai jos nu apar echipe precum Tiream, Ghenci.