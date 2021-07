O treime din apele termale din ţară se află în judeţul Satu Mare

- Advertisement -

Cea mai valoroasă resursă a judeţului Satu Mare o constituie apele termale. Judeţul este efectiv aşezat pe o uriaşă pungă de apă termală, la peste un km adâncime, benefică pentru sănătatea umană, iar după ce a început să fie exploatată cu eficienţă, această resursă începe să adune tot mai mulţi turişti în ultimii ani, după modernizarea unor zone de agrement.

Obişnuiţi ani la rând să meargă în Ungaria la ştranduri, sătmărenii au văzut ce înseamnă zone de agrement moderne şi servicii de calitate. Acum, prin investiţiile făcute în ultimii ani în ştrandurile din Satu Mare, situaţia s-a inversat. Sătmărenii nu mai merg în Ungaria, dimpotrivă, ungurii vin în România.

Comoara din adâncuri

Pe teritoriul judeţului Satu Mare, aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau prin foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, cloruro sodice cu proprietăţi alcaline, slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C, în localitatea Ady Endre chiar de peste 70°C.

În judeţul Satu Mare sunt aproximativ 20 de localităţi care au resurse destul de semnificative de ape termale şi minerale: Bixad, Beltiug, Carei, Satu Mare, Tăşnad, Vama, Acâş, Ady Endre, Certeze, Ghenci, Doba, Mădăras, Oraşu Nou, Tarna Mare, Valea Vinului, Valea Măriei, Foieni, Turţ, Negreşti Oaş. Specialiştii spun că apa termală din Satu Mare este mai bună decât cea de la Băile Felix sau din Hajdúszoboszló.

Autorităţile locale au conştientizat ce “comoară” neexploatată au în ograda proprie şi au început să investească tot mai mult în ştrandurile termale. Un alt atu al ştrandurilor din Satu Mare este acela că apele termale de aici au o serie de proprietăţi curative excepţionale.

Ştandurile din judeţ au ape cu valenţe terapeurtice deosebite

De pildă ştrandul din Tăşnad este recunoscut prin apa termală care are nişte valenţe terapeutice şi inclusiv balneare fiind recomandată pentru utilizare reumatismale degenerative, reumatismale abarticulare, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice, afecţiuni posttraumatice, boli profesionale, endocrine, boli de metabolism.

Tăşnadul are unele dintre cele mai mari izvoare geotermale din regiune. Apa termală, care are o temperatură de suprafaţă de 72 grade C şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant clorurată-bicarbonatată-sulfatată şi sodică- calcică-magneziană în prezenţa amoniului şi a potasiului. Potrivit recomandărilor Institutului de Medicină Fizică Balneoclimaterică şi de Recuperare Medicală din Bucureşti, apa termominerală de la Tăşnad poate fi folosită în cura externă.

Totodată, apă termală din Acâş forată de la o adâncime de 1.800 de metri are calităţi deosebite, fiind utilizată de sute de ani. Staţiunea din localitate are în sezon câte 2- 3 mii de vizitatori pe weekend. Ştrandul din Mihăieni are o apă termală la fel de valoroasă, fiind recunoscută deja pentru proprietăţile sale curative. El poate primi vizitatori chiar şi pe timp de iarnă, deoarece temperatura apei din bazinele neacoperite este ridicată chiar şi în anotimpul rece. Istoria apei termale de la Mihăieni a început în anii ‘80 când în zonă s-au făcut foraje în căutare de noi resurse petroliere. Surpriza a fost descoperirea altei bogăţii, o apă termală extrem de valoaroasă care ţâşneşte de la 1400 metri adâncime, la o temperatură de 80°C.

Ştrandul din Carei este funcţionabil şi dispune de patru bazine, dintre care unul este olimpic, unul pentru toate vârstele, iar două sunt pentru copii.

Aqua Star este “perla coroanei”

Aquaparcul Aqua Star , din Satu Mare s-a deschis în 2013, fiind considerat unul dintre cele mai moderne din România. A durat mai mult de doi ani până s-a ajuns să se pună la punct acest complex balneo -climateric însă aşteptarea a meritat. “Am dorit să sărim în sprijinul sătmărenilor de a nu mai „migra” în Ungaria mai ales că proprietăţile apelor termale de la noi sunt recunoscute. În viziunea noastră dorim ca Satu Mare să devină un oraş balnear după cum dorim să dezvoltăm afacerea în sensul că aşteptăm investitori pentru pensiuni şi hoteluri”, ne-a declarat Barbara Zoltan, directorul executiv Aqua Park.

Investiţia s-a ridicat la 8,5 milioane euro din fonduri europene, din care 70% nerambursabili, prin Programul Operaţional Regional. Aqua Star este deschis tot timpul anului, are 9 bazine, din care cinci piscine exterioare şi patru interioare cu destinaţii diferite, oferind totodată servicii precum saune, hidromasaj, bazin cu apă, hidroterapie, kinetoterapie, masaj, o zonă de divertisment sportiv şi spaţii de joacă pentru copii. Aquaparkul are o capacitate de 2.000 de persoane/zi în sezonul estival şi circa 500 persoane/zi în extra sezon.

Cel mai atractiv element al complexului îl constituie cele trei tobogane, din care unul – considerat cel mai lung din această zonă a ţării – are 76 de metri. “Piesa de rezistenţă” o constituie cele şapte saune:2 finlandeze, 2 cu aburi, 2 cu infraroşii şi o salină după cum există şi servicii de masaj, hidromasaj, hidrokinetoterapie în grup. În afară de acestea există o bază de tratament cu fizioterapie, masaj, medici de specialitate, hidromasaj.

Nicolae Ghișan