Alți trei jucători de la Vetiș au semnat cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu

Buna colaborare dintre echipa de liga a 2-a, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și echipa de liga a 4-a elite, Vitorul Vetiș continuă. După ce fundașul de bandă stângă, Godje a fost transferat la începutul sezonului de liga a 2-a și a impresionat la doar 17 ani în primele meciuri jucate pentru gorjeni, acum alți trei junior de la Vetiș au ales să semneze cu clubul gorjean.

E vorba de Alex Micle, Laurențiu Caba și Luca Feher. Aceștia au semnat vineri cu Viitorul Pandurii Tg Jiu și vor putea evolua atât la satelitul din liga a 3-a cât și la echipa antrenată de Cristian Lupuți în eșalonul doi. De asemenea și antrenorul Cristi Popa a fost ofertat de cei de la Târgu Jiu pentru a prelua echipa satelit ce evoluează în liga a 3-a.

”A fost alegerea copiilor, a părinților și a clubului de a semna cu cei de la Tg Jiu unde pot evolua atât in liga 3 cât și in liga 2 . Viitorul Vetis le dorește mult succes in cariera și suntem mândri ca i-am avut in echipa . Și eu am avut oferta de a rămâne la Tg Jiu ca antrenor principal la echipa 2 care este in liga 3. Le-am mulțumit celor de acolo in special dlui. Nicu Sarcină dar am preferat sa rămân acasă momentan. Viitorul Vetis merge mai departe și așteptam cu nerăbdare începerea campionatului .” ne-a declarat antrenorul Cristi Popa.

Viitorul Vetiș va începe în weekend noul sezon al Ligiia 4-a Elite fiind repartizată în seria B.