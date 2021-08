Fotbalistul crescut de la vârsta de 9 ani de Atletic 94 Satu Mare şi lansat mai apoi la 15 ani la Baia Mare, în Liga a 2-a, de antrenorul Florin Fabian, Claudiu Bumba joacă în Ungaria de aproape 2 ani de zile și deja ia în calcul să joace pentru naționala vecinilor noștri.

Claudiu Bumba a fost unul din fotbaliștii promițători ai României, dar cariera lui nu a cunoscut ascensiunea la care se aștepta toată lumea. Fotbalistul care s-a remarcat la Târgu Mureș a jucat și în Israel, apoi a reveit la Dinamo. Chiajna și Turcia au fost alte borne pentru fotbalist, până să ajungă în Ungaria.

Bumba evoluează pentru Kisvarda și recunoaște că se simte apreciat în țara vecină. Mai mult, mijlocașul lateral se gândește să își ia și cetățenia maghiară, pentru a fi eligibil pentru naționala lui Marco Rossi.

România riscă să piardă un jucător. „Aici simt că sunt apreciat, pot avea o șansă”

Invitat la GSP live, mijlocașul de 27 de ani recunoaște că nu crede că are șanse să intre în vederile celor de la FRF sau a selecționerului Mirel Rădoi. De aceea, este tentat de selecționata vecinilor noștri. Mai ales că Ungaria lui Marco Rossi, a arătat foarte bine la Euro, unde s-a luptat cu Portugalia, Franța sau Germania.

“Antrenorul lor a întrebat de mine. Nu glumesc, a fost la un meci și m-a văzut. A întrebat dacă ama ctele în regulă, care este situația mea. Încă nu le am, dar îmi doresc să-mi iau cetățenie. Selecționerul italian a fost, da. Ei mai au jucători naturalizați, sunt deschiși la chestia asta. Am demarat procedurile pentru cetățenie. Mi-e mult mai ușor, am o străbunică de acolo și-mi va fi mai ușor să iau cetățenia”, a declarat Bumba.

Acesta visează să se lupte pentru un loc la un turneu final. Dacă nu cu România, măcar cu naționala Ungariei.

Prioritatea rămâne, totuși, România. Mijlocașul speră ca Mirel Rădoi să nu uite de el

Pentru Claudiu Bumba, visul cel mare rămâne tot naționala României. Fotbalistul a fost selecționat de 3 ori, ultima dată în 2015, dar de atunci nu a mai intrat în vederile niciunui selecționer.

“Când am fost chemat, am stat doar pe bancă. Nu am avut șansa să intru 5-10 minute să demonstrez ceva, poate altfel stăteau lucrurile. Reușeam ceva, mă vedea cineva și poate plecam în altă parte. Nici acum nu e târziu, dacă vom continua pe aceeași pantă ascendentă și vom fi între primele 3-4 echipe din Ungaria, voi juca și voi da goluri, bănuiesc că mă vor vedea”, speră Bumba.