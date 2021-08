Alex Bretan în puncte la Târgu Secuiesc

- Advertisement -

Etapa 4 a Campionatului Național de Karting a avut loc în perioada 06 – 08 august 2021 pe circuitul Skat Kart din Targu Secuiesc.

La categoria SENIOR ROTAX a participat și pilotul sătmărean Alex Bretan.

”Am venit la concurs doar de sâmbătă dimineață, serviciul nu mi-a permis să venim de Vineri. Având în vedere ca nu am făcut antrenamente joi și vineri iar în manșa de calificări cronometrate am avut probleme cu rezervorul de benzină și echipamentul pilotului ne-am calificat pe locul 11. În manșele calificative am reușit să progresăm două poziții, prin urmare în prima manșă FINALĂ pornim de pe locul 9. Diferența de timpi între locurile 5 și 11 este de 0,289 secunde pe tur, așa că așteptăm cu nerăbdare finalele.” Ne –a transmis Viorel Bretan, tatăl lui Alex.

Alex a reușit clasări în puncte în cele două manșe finale, pe 12 și pe 9 iar la final a terminat etapa a 4-a a Campionatului SENIOR ROTAX pe locul 11.

În campionat, în clasamentul general după patru etape, Alex Bretan e pe 9 cu 60 de puncte.

De remarcat că Alex are 14 ani și e la prima participare la SENIOR ROTAX RORACE.

Povestea lui Alex Bretan și a familiei ce stă în spatele performanțelor sale , în această seară de la ora 20 la Actualitatea sătmăreană de la NORD VEST TV.