Alex Bretan, olimpic la fizică și campion pe circuit!

Pasiunea pentru karting nu are limite iar familia Bretan exemplul cel mai bun…

Alexandru are acum 14 ani și face karting din 2014 iar povestea lui a ajuns luna trecută în atenția canalului Eurosport. Fiul, Alexandru e concurrent acum în Campionatul Național de karting al României. Iar tata, bunicul și unchiul sunt în echipa tehnică ”Bretan”!

E la primul lui an în care concurează alături de alți 17 piloți la clasa SENIOR ROTAX . În week end va merge la Târgu Secuiesc pentru etapa a 4-a.

”Ne batem pentru locurile patru-cinci la general. Etapa trecută de la Bacău, Alex a fost pe șase. Pentru primul an e foarte bine” ne spune tatăl pilotului sătmărean.

De remarcat că Alex nu e doar un campion pe circuit ci și la școală.

După ce 2 ani la rând a performat la olimpiadele de fizică și matematică pe județ, Alex, elev la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare a reușit din nou în 2021 o performanță notabilă la școală: a ieșit primul pe județ la fizică. “Problema a fost când s-a suprapus olimpiada naționala cu etapa de Campionat Național de la București. Nu am stat prea mult pe gânduri și am ales: karting!”, mărturisește franc tatăl puștiului, Vasile pentru eurosport.ro



Băiatul lui face din 2014 karting, dar resursele materiale sunt reduse. La ultima etapă de CNK, la Bacău, echipajul <Bretan>, format din tatăl, fiul, bunicul și unchiul a venit fără cort și fără remorcă. “Noi stam mai in spate la paddock, ca nu ne permitem mai in fata. Dar nu ne plangem. Cheltuim cat putem. Baiatul exceleaza la scoala si asa ii satisfacem si noi pasiunea pentru karting”, continua tatal lui Alex.

Afland de povestea pustiului, <vecinul de paddock>, George Popa, tatal celui mai mic pusti din karting, Vladimir Popa s-a oferit sa-I faca un cadou lui Alex: propriul cort. “Noi oricum il schimbam, asa ca Alex sigur se poate baza pe acesta. De la etapa de la Targu Secuiesc, e al lui”, a sarit in ajutor, tatal pustiului de la Promo.

Chiar si cei de la Praga Team s-au oferit sa il sprijine pe pustiul olimpic la fizica. “Stim si noi din prisma baiatului nostru mai mare, Edi, ce inseamna sa performezi la scoala sis a faci karting cu pasiune. Asteptam sa vedem fisa de necesar a tatalui lui Alex si in functie de ce putem, vom ajuta si noi”, s-a confesat Ernest Brezina, manager Praga Team.

Performante şcolare

Alex Bretan

10 e media cu care a terminat ultimul an scolar la Colegiul National “Mihai Eminescu”

1 e locul ocupat in 2018 la olimpiada de matematica, etapa judeteana

1 e locul ocupat la olimpiada de fizica, etapa judeteana in 2020

1 e locul ocupat la olimpiada judeteana de fizica in 2021