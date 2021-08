In perioada 8-14 august s-a desfasurat in Satu Mare Festivalul International de Sah, care a continut 4 competii, 2 de sah clasic ( Memorialul Iuliu Szabo celor peste 1600 Elo si Memorialul Vasile Marian – sahistilor cu Elo sub 1600), o intrecere de sah rapid ( Memorialul Dan Francisc ) si una de bitz ( Memorialul Ioan Todosiciuc ( concurs de blitz).

Competitiile organizate cu sustinere financiara locala si judeteana, au menirea sa cinsteasca memoria unor oameni care au contribuit la dezvoltarea si renumele sahului satmarean ca jucatori, antrenori, conducatori de club.

La concursul principal, care poarta numele MF Szabo Iuliu, locul 4 ( la egalitate de puncte cu al 3-lea clasat ) s-a situat profesorul de sah din cadrul LPS Satu Mare, MF Alex Stanciu. Acesta a reusit sa se situeze al 3-lea in intrecerea de sah rapid.

Un alt sahist al LPS cu rezultat bun este Tamas Lazin, obtinand locul 4 in proba de sah rapid.

Evolutii incurajatoare au avut si juniorii David Ilonczai si Sebastian Coroian, toti componenti ai echipei satmarene a LPS care a reusit promovarea in Divizia A de seniori.

Merita aprecieri si Ionut Iuga, un copil pasionat de sah, care isi continua ascensiunea Elo.

Concurs reusit pentru Muresan Marian la “Cupa Salina Turda”

Inimosul animator al activitatii sahiste turdene, arhitectul Marin Fantana , a reusit sa organizeze a VI-a editie a unicului concurs de sah care se desfasoara intr-o salina.

Dintre sportivii legitimati la LPS Satu Mare a participat Marian Muresan, sahist avand dubla legitimare cu CS Tinerii Lei Baia Mare. De admirat inca de la inceput curajul lui de a juca in grupa 11-20 de ani, desi el se incadra in categoria celor sub 10 ani. In loc de o foarte probabila victorie facila, a ales sa isi exerseze capabilitatile cu sportivi mult mai experimentati , din dorinta de a avea beneficii pe termen lung.

La capatul a 6 runde , a reusit sa acumuleze 4 puncte, incheind pe locul 7 din 53 de participanti la general. De asemenea a obtinut premiul cuvenit locului I in clasamentul celor sub 12 ani.

Un rezultat care confirma ascensiunea sa sahista, succes la care merita multumiri atat parintii, cat si bunii nostri prieteni si colaboratori baimareni, Eugen Negrea si Lucian Griga.