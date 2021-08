David Ilonczai, locul 2 la un concurs internaţional de seniori în Ungaria

- Advertisement -

In perioada 15-21 august s-a desfasurat in localitatea Lakitelek din Ungaria a 25-a editie a ” Sakkozo Magyarok World Meeting “. Acest frumos festival , dincolo de aspectul competitional sahistic, cauta sa creeze un cadru prietenos pentru iubitorii “sportului mintii” .

La aceasta editie aniversara au luat startul 41 de sportivi din 5 tari: Ungaria, Romania, Serbia, Slovacia si Ucraina.

Desi era cotat initial cu a 12-a sansa, David Ilonczai, component al echipei divizionare A a LPS Satu Mare , a avut un parcurs excelent, incheind cu 7 puncte. Traseul sau a contabilizat 5 victorii si 4 remize, realizand acelasi punctaj ca si castigatorul, dar dupa departajari s-a clasat al 2-lea.

Oricum o medalie de argint care ne bucura. David , student la UBB Cluj , face parte dintr-o familie model, cu o surioara practicanta de dans si cu 2 parinti foarte implicati in educatia si evolutia lor scolara , dar si sportiva. Participarea inclusiv a tatalui sau la acest concurs vine sa certifice locul aparte pe care sahul il ocupa in aceasta familie.