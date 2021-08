Duckadam reacţionează după ce a fost jignit de fanii echipei CSA Steaua

- Advertisement -

Eroul Stelei de la Sevilla a intrat in vizorul suporterilor din Peluza Sud dupa ce a declarat ca tine din nou cu FCSB odata cu instalarea lui Edi Iordanescu pe banca tehnica a ros-albastrilor din Liga 1.

“Fost portar, vandut manusi / Vand suflet, negociabil”, a fost mesajul afisat de suporterii de la CSA Steaua in meciul cu Unirea Slobozia din Liga 2.

Reactia lui Duckadam nu a intarziat sa apara dupa acest mesaj.

“Eu in urma cu 11 ani am venit la Steaua. Ca intre timp s-a hotarat ca una e FCSB, iar CSA a reinfiintat echipa de fotbal, eu mi-am spus mereu pararea. CSA este nou infiintata. Nu ma pot supara pe ce spun suporterii, dar ma afecteaza pentru ca sunt un om care am incercat sa nu jignesc pe nimeni”, a spus Duckadam la Digisport.

Intreaga disputa pornise dupa ce, la acelasi post de televiziune, eroul de la Sevilla declarase ca tine din nou cu FCSB.

“Eu am fost in Europa cu Steaua, actuala FCSB, pe care toata lumea i-a recunoscut drept fiind continuatoarea. Cu Steaua n-am nicio legatura. Nu sunt judecator, dar CSA Steaua este o echipa nou infiintata”, declarase Duckadam.

Apropiat al lui Gigi Becali vreme de mai multi ani, Duckadam s-a distantat de echipa acestuia in vara lui 2020.