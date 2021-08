“Durerea pe care o simt este peste suportabilitatea mea ca om”

- Advertisement -

Gimnasta Larisa Iordache a scris un mesaj, marţi, după retragerea din finala la bârnă, în care afirmă cu durerea resimţită la gleznă este peste limita pe care o poate suporta, notează news.ro.

”Nu vom înţelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente, când ai nevoie să te lase să mergi liniştit spre ce vrei tu să faci. Am încercat şi am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit. Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om”, a scris Iordache în mesajul de marţi.

Gimnasta mai afirmă că participarea în finala de la bârnă ar fi fost dedicată mamei sale, decedată în luna iunie, cu puţin timp înaintea JO de la Tokyo.

”Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine şi pentru fiinţa care m-a împins pe drumul acesta şi care, din păcate, nu mai este lângă mine şi nu mai pot obţine un cuvânt de încurajare de la ea, însă ştiu că am iubirea necondiţionată a familiei mele. Vă iubesc! Este greu, greu, pentru că de data asta chiar am crezut că o sa fie bine totul. Însă drumul nu se opreşte aici cu această şansa nefructificată. Momentan pun puţină pauză şi o iau de la capăt când o să fiu pregatită să reiau totul din punct de vedere psihic şi fizic”.

Iordache le-a mulţumit antrenorilor ei, soţii Moldovan, pentru că ”indiferent de situaţie” au crezut în ea şi în tot ce a făcut, dar şi fanilor pentru încurajări.

Larisa Iordache, notată cu 14.133 în calificări, a fost nevoită să facă pauză câteva zile, după ce a suferit o entorsă la metatarsienele piciorului stâng la aterizarea de la sărituri. A anunţat ulterior că va concura în finală, însă marţi a fost nevoită să renunţe din cauza durerilor.

Larisa Iordache a fost singura reprezentantă a României într-o finală individuală, după ce Marian Drăgulescu a ratat calificarea la sărituri, iar Maria Holbură nu a trecut de calificări în nicio probă.

De asemenea, România nu a mai aliniat echipă feminină de la JO din 2012, când a cucerit bronzul.

Chirilă şi Mihalachi, locul 5 în finala probei de canoe dublu – 1.000 m

Românii Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi s-au clasat pe locul 5 în finala probei de canoe dublu pe 1.000 de metri, marţi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Cei doi români au fost cronometraţi cu timpul de 3 min 29 sec 285/1000, sosind la circa patru secunde de medaliaţii cu bronz.

Cubanezii Serguey Torres Madrigal şi Fernando Dayan Jorge Enriquez au cucerit aurul, cu un nou record olimpic, în 3 min 24 sec 995/1000, argintul a revenit chinezilor Liu Hao şi Zheng Pengfei, în 3 min 25 sec 198/1000, în timp ce bronzul a fost adjudecat de germanii Sebastian Brendel şi Tim Hecker, în 3 min 25 sec 615/1000. Pe patru au terminat brazilienii Jacky Jamael Nascimento Godmann şi Isaquias Queiroz dos Santos (3:27.603).

Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi sunt medaliaţi cu bronz anul acesta la Europenele de la Poznan, dar Mihalachi (32 ani) are în palmares şi două titluri mondiale în această probă (2010, 2014).

Kaiacul şi canoea au adus României o zestre de 34 medalii olimpice, dintre care zece de aur, zece de argint şi 14 de bronz. Ultimul aur a fost cucerit la C2-1000 m de Florin Popescu, actualul antrenor al lotului olimpic de canoe, şi Mitică Pricop, medaliaţi şi cu bronz în proba de 500 m. De la Sydney, kaiaciştii şi canoiştii români nu au mai urcat pe podium la Jocurile Olimpice de 21 ani.

După 109 ani, doi atleți au acceptat să împartă medalia de aur

Atleții Mutaz Essa Barshim (Qatar) și Gianmarco Tamberi (Italia) au câștigat medalia de aur la săritura în înălțime de la Jocurile Olimpice, după ce au terminat la egalitate și au acceptat să împartă prima poziție.

Ambii sportivi au ajuns la 2.37m fără nicio greșeală, iar departajarea ar fi trebuit să se facă cu ștacheta ridicată la 2.39m. Cu toate acestea, Barshim și Tamberi au discutat cu oficialii și au întrebat dacă sunt obligați să mai sară pentru a se stabili câștigătorul.

“Trebuie să mai mergem?”, a fost auzit întrebând Mutaz Essa Barshim. “Voi sunteți cei care decid”, a fost răspunsul unui oficial. La scurt timp, cei doi sportivi au dat mâna, s-au îmbrățișat și au sărbătorit împreună câștigarea medaliei de aur.

Medalia de bronz a fost obținută de Maksim Nedasekau, din Belarus, care a terminat tot cu 2.37m, dar cu greșeli la 2.19m și 2.35m.

Potrivit Fox Sports, este pentru prima dată în ultimii 109 ani când o medalie de aur de la Jocurile Olimpice este împărțită între doi atleți. Ultima oară se întâmpla la Stockholm, în 1912, atât în proba de pentatlon, cât și la cea de decatlon.

Sursa citată scrie că reacțiile fanilor de pe rețelele de socializare au fost diverse. În multe comentarii a fost lăudat gestul celor doi de a accepta să împartă medalia de aur, în timp ce alte persoane s-au întrebat dacă este fair-play să procedezi într-un asemenea mod.

“E un sentiment grozav să împart medalia cu Marco. Sunt foarte fericit. E un vis din care nu vreau să mă opresc. Am așteptat cinci ani, am trecut prin accidentări”, a spus Barshim.

“Am vrut să mă întorc la cel mai înalt nivel după accidentările suferite, dar să câștig și medalia de aur e ceva incredibil. Am visat atât de mult la asta. În 2016 mi se spunea chiar înainte de Rio, după accidentarea la gleznă, că există riscul să nu mai pot concura niciodată”, a fost și reacția lui Tamberi.

La Jocurile Olimpice, Barshim a mai obținut medalia de bronz la ediția din 2012, de la Londra (2.29m) și argint în 2016, la Rio (2.36m).

De partea cealaltă, pentru Tamberi este prima medalie obținută la Jocurile Olimpice.