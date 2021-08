- Advertisement -

In perioada 8-15 august echipa de judo de la CSM Satu Mare se afla in cantonament de pregatire la Marea Neagra-Jupiter.

Pregatire necesara pentru competitiile din toamna acestui an, in special Finala Campionatului National de Judo U14 si U12 si alte competitii si cupe.

”Doresc sa multumesc sponsorilor care ne-au ajutat sa putem face acest cantonament: Primaria Satu Mare, Firma de transport Exclusiv, casinourile Bellagio si Fusle Security !” transmite antrenorul Marian Halas.