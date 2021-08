Luca Năstruț, sub comanda lui Dan Fleșeriu la CSU Sibiu

- Advertisement -

Sătmăreanul Luca Năstruț, un jucător de perspectivă crescut la LPS Satu Mare de prof Radu Armaziu, se alătură grupului de juniori tineri care vor face parte din lotul BC CSU Sibiu în sezonul 2021/2022. Împreună cu sportivii formați în cadrul Clubului sibian, Bogdan Băditascu, Cristian Cerbu și Victor Georgescu care se vor pregăti alături de seniori și în acest sezon, staff-ul tehnic va încerca să îi ajute pe acești tineri să evolueze și mai mult, astfel încă să reprezinte opțiuni excelente în angrenajul echipei.

Luca Năstruț a fost anunțat în această vară la CSA Steaua doar că din cauza unor probleme apărute după semnarea contractului , înțelegerea a căzut iar jucătorul a ales să meargă la Sibiu unde va evolua sub comanda lui Dan Fleșeriu, fostul antrenor al CSMului sătmărean între 2008-2013.

La CSU Sibiu, Năstruț va fi din nou coleg cu Rareș Ardelean cu care a evoluat la LPS Satu Mare.

BC CSU Sibiu a început pregătirile în vederea startului sezonului noului sezon în formulă aproape completă. Sunt așteptați să mai ajungă o parte din jucătorii străini, dar și Toni Rotaru, cel care va evolua și în acest sezon alături de galben-albaștri, dar se află încă în recuperare după accidentarea suferită în luna februarie.

Între timp, echipei pregătite de Dan Fleșeriu se alătură tineri de perspectivă care, dacă vor confirma, vor fi cu siguranță opțiuni bune pentru staff-ul tehnic. Alături de Bogdan Băditascu, Cristian Cerbu și Victor Georgescu, juniori crescuți în cadrul Centrului de Copii și Juniori al BC CSU Sibiu, va fi și Luca Năstruț. În vârstă de 18 ani, Luca este din Satu Mare, a evoluat la LPS Satu Mare, iar anul trecut a fost inclus în lotul lărgit al CSM CSU Oradea.

”Mă bucur că am ocazia sa fac parte din familia BC CSU SIBIU. Am venit la Sibiu cu dorință de muncă și joc și aștept cu nerăbdare începerea noului sezon . Îmi doresc ca suporterii să fie alături de noi la fiecare meci, în număr cât mai mare! HAI CSU!”, a spus Luca Năstruț.

Acesta are la activ mai multe participări în cadrul competițiilor naționale de juniori, dar a făcut parte și din lotul național U20 anul acesta, iar în 2019 a fost cooptat în lotul României prezent la Campionatul European Under U16 desfășurat în Muntenegru.

”Luca este unul dintre jucătorii de perspectivă care își dorește să obțina un rol important la seniori. Alături de juniorii formați la clubul nostru, Luca poate să devină una din opțiuniile importante pentru jucătorul de U23 și nu numai. Depinde doar de ambiția și de puterea lor de muncă, să își câștige rolul în echipă, așa cum, acum deja 3 sezoane, a reușit Lucas Tohătan să devină piesa de bază a echipei noastre”, a spus Dan Fleșeriu, antrenorul principal al BC CSU Sibiu.

Din lotul pregătit de Dan Fleșeriu, Cătălin Vulc și Miguel Angel Hoyo fac parte: Lucas Tohătan, Justas Tamulis, Mirel Dragoste, Monyea Pratt, Rareș Uță, Evan Fitzner, Rareș Ardelean, Tanner McGrew, Anton Rotaru, Bogdan Băditascu, Cristian Cerbu, Victor Georgescu și Luca Năstruț.