Medalii pentru șahiștii de la LPS ce au și dublă legitimare…

La Iași a avut loc Campionatul National de Juniori pe Echipe. Competiția s-a desfășurat in perioada 12-20 iulie iar acolo au participat mai multi sahisti antrenati in cadrul LPS Satu Mare, de aceasta data reprezentand echipele la care au dubla-legitimare. O forma de colaborare intre cluburi prin care LPS caută sa le ofere acestor copii minunati conditii cat mai bune de dezvoltare

Astfel Irisz Hejja a jucat pentru CSM Sighetu Marmatiei, reusind sa obtina 3 titluri nationale , la probele de sah clasic, rapid si blitz in cadrul grupei F 16 ani.

Stefania Sălăjan s-a bucurat tot de 3 medalii de aur alaturi de Dinamo Bucuresti in grupa fetelor de 14 ani.

Radu David Ducu , alaturi de Clubul Sportiv Universitar Bucuresti a urcat de 2 ori pe treapta secunda a podiumului si inca o data pe a 3-a treapta ( B 14 ani ).

Pentru clubul sighetean Sig-Mar au jucat Zvenyak Johanna si David Hejja ( B 12 ani ). Chiar daca nu au fost medaliati, a fost o oportunitate de a se intalni cu alti copii valorosi, de a acumula experienta si a reveni anul viitor

” Ne bucuram mult atat pentru reusitele acestor copii, cat si pentru cluburile cu care avem astfel de colaborari.

Suplimentar, prin sustinerea financiara a parintilor, am avut si 2 echipe reprezentand LPS Satu Mare” transmite antrenorul Cătălin Ardelean.. Acestea au participat la grupele:

> B 16: Hejja Adam, Anghelus Mihai, Covrig Raul ( transfer de la UNIO Satu Mare )

> B 18 : Mintau Andrei ( sighetean imprumutat de la Sah Club Oltenia Craiova ) , Coroian Sebastian si Maresanu Mina ( imprumut de la CSM Satu Mare )

Cele mai bune rezultate obtinute au fost locul 4 la blitz B16 si aceeasi clasare a baietilor de 18 ani in proba de sah rapid.

Cu rezultate individuale s-au remarcat Sebastian Coroian si Adam Hejja, dar se cuvin aprecieri tuturor celorlalti, precum si parintilor care s-au mobilizat pentru o participare cat mai buna.