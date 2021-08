Scrimerul maghiar născut și format la Satu Mare, Richard Osvath ( 35 de ani) a cucerit medalia de argint în proba individuală de floretă (categoria A), sâmbătă la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

În semifinale sătmăreanul l-a învins pe rusul Nyikita Nagajevet , scor 15-8. Apoi a urmat finala cu Sun Kang din China. Osvath Richie a cedat în ultimul act, 7-15 și a cucerit al doilea său argint olimpic după cel luat acum cinci ani la Rio.

Locul trei la Londra în 2012, pe doi la Rio în 2016, Richie a început bine competiția de la Tokyo. A avut trei victorii și o înfrângere în grupe iar în sferturi a trecut de Emanuele Lambertini , scor 15-14 , după ce italianul a condus cu 10-4.

Au urmat semifinalele câștigată lejer în fața rusului Nagajevet. Apoi revederea în finală cu chinezul Sun Kang, cel pe care Richie l învingea în semifinale la Rio acum cinci ani.

” E un argint câștigat și sunt extrem de fericit. Adversarul meu din China a fost mai inspirat și se vede că au an alt stil, mai rapid mai pe viteză decât noi , europenii. Mă bucur că am cucerit a treia mea medalie la Jocurile Paralimpice . Am venit la Tokyo după o medalie și iată că am și câștigat-o” a spus Osvath Richie.

Osvath s-a născut la Satu Mare, în 1985, și a început să practice scrima la CS Satu Mare, câștigând mai multe titluri de campion național al României.

În 2008, a suferit o accidentare în timpul unui meci de fotbal cu prietenii și a rămas cu un picior paralizat, în ciuda a numeroase intervenții chirurgicale. Apoi a început să practice scrima în fotoliu rulant, optând să reprezinte Ungaria, deoarece în România nu putea practica acest sport.

Osvath Richard a avut-o ca primă antrenoare la Satu Mare pe Eva Lengyel iar această îl consideră și acum pe Richie ca și ”copilul meu”.

Richie a recunoscut în mai multe rânduri că nu ar fi plecat de la Satu Mare dacă și în România ar fi găsit sprijin și mai ales echipament necesar pentru antrenamente și competițiile paralimpicilor. Felicitări Richie , o lecție despre cum să nu te dai bătut și să crezi în visul tău!