In perioada 13-15 august 2021 in Salina din Turda a avut loc cea de a-VI-a editie a Cupei Salina Turda la sah. In concursul copiilor sub 8 ani Balazs Kovacs a obtinut 5 puncte din 6 partide ocupand la final locul 1. In concursul destinat copiilor sub 10 ani fratele lui Balazs, Abel a obtinut locul 1 cu 5 puncte din 6 partide desfasurate. ”Felicitari sportivilor si antrenorilor, le dorim mult succes la competitiile viitoare!” transmite antrenorul Ciprian Muntean.