Revenita dupa doi ani la US Open, Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Camila Giorgi din Italia, cu 6-4, 7-6 (3).

Doua mingi de meci a ratat Halep la 5-4 inainte de a transa setul secund la tie-break.

Un meci de o ora si 33 de minute castigat de Simona Halep cu un joc solid. In multe momente fosta lidera mondiala n-a aratat ca o jucatoare care a disputat doar trei meciuri oficiale in ultimele aproape patru luni.

Primul set a inceput sub semnul echilibrului si un break obtinut la 2-2 a facut pana la urma diferenta in favoarea lui Halep.

Echilibrul in setul secund a fost rupt de asemenea dupa primele patru game-uri, Halep desprinzandu-se la 4-2 si 5-3.

Giorgi a recuperat in extremis break-ul chiar cand Halep a servit prima data pentru meci.

Italianca si-a pierdut apoi serviciul, dar nici la a doua incercare Halep n-a reusit sa profite si s-a ajuns in tie-break.

O dubla greseala comisa de Halep a adus-o pe Giorgi in avantaj (2-1), insa pana la urma jucatoarea mai solida in teren a fost favorita numarul 12 care a inchis cu 7-3 obtinand calificarea in turul secund.

Un tur secund care ii aduce Simonei Halep un premiu in valoare de 115.000 de dolari.

Giorgi paraseste competitia de simplu si se alege cu 75.000 de dolari.

Halep joaca in turul 2 cu Kristina Kucova din Slovacia, ocupanta locului 111 mondial.

O jucatoare in varsta de 31 de ani care a depasit in premiera runda inaugurala la US Open.

Kucova n-a depasit niciodata pana acum turul secund la un turneu major.

Va fi prima intalnire intre Halep si Kucova.