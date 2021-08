STAȚIUNE. Turismul înflorește la Tășnad, vara aceasta

- Advertisement -

Stațiunea Tășnad este în continuă dezvoltare, reprezentând un punct turistic important pentru județul Satu Mare. În lunile iunie și iulie i-au călcat pragul în jur de 150.000 de turiști. Aceasta oferă 1500 de locuri de cazare, restaurante la standard înalte și spații de distracție pentru tineret. Primarul orașului povestește ce activități noi din punct de vedere turistic ne oferă Tășnadul vara aceasta.

Activități turistice extra

„Am cumpărat 20 bicilete să le dăm spre închiriat turiștilor care vor să facă o vizită în oraș și nu își doresc să folosească mașina. De asta se ocupă centrul de informare turistică , am și fixat anumite trasee turistice cu ajutorul unor iubitori de ciclism din Tășnad. Interesul pentru cicloturism este în creștere și chiar mă bucură acest lucru, tot mai mulți închiriază biciclete. Avem și două balți care aparțin de Primăria orașului Tășnad și acolo turiștii pot să meargă , să-și achiziționeze ziua de pescuit”, declară Farcău Adrian Dănuţ, primarul orașului Tășnad.

De un an am devenit stațiune de interes național

“Noi suntem de un an și stațiune de interes național și încercăm cu pași mici să ne facem cunoscuți. Nu e târziu să se reorienteze turismul în județul nostru. Avem probleme legate de promovare însă. Am avut un grup din Timișoara și zicea doamna respectivă că nu știa nimic despre ștrandul nostru. Turiștii care vin rămân plăcut impresionați, avem locuri cu umbră, apă termalî nefiltrată. Doar privații au în momentul acesta facilități de cazare. Consider că putem să dezvoltăm mai multe locuri de cazare pentru turiștii consecvenți care își vor petrece mai mult de o săptămână în stațiune.

Am verificat facilitățile și prețurile și la ștrandurile din străinătate și avem câteva avantaje. Odată plătit biletul clienții pot ieși și intra de câte ori vor ei. În alte locuri trebuie plătit de câte ori ieși. Șezlongurile costă 15 lei.

Sper ca pe viitor și sătenii din jurul orașului să se implice în turismul din Tășnad și să ofere momente turiștilor și să le arătăm cum este viața la țară. În Maramureș de exemplu, satele au înflorit. În turism nu trebuie să te limitezi să câștigi doar din ștrandul respectiv și trebuie să dai posibilitatea ca toată comunitatea să câștige.

Anul acesta am încercat din mai multe motive să organizăm evenimente în Tășnad. Este un eveniment care trebuia avut cu repetivitate pentru a obține titlul de stațiune turistică de interes național. Am încercat să schimbăm modul de organizare și să nu punem toti artiștii într-o singură zi. Astfel fiecare sfârșit de săptămână are altă tematică , am extins la patru evenimente în centrul orașului și un eveniment în ștrand. Trebuie să aducem turiștii în oraș, din motive economice, pentru a crea o legătură între ei și vânzători, ca să punem econimia în mișcare. Pe perioada postului facem o pauză de la evenimente dar începând cu 15 august după-masa vom continua cu festivalul, astfel avem 3 weekenduri în luna august cu evenimente diferite. Pe partea de muzică am încercat să acoperim toate gusturile. Era nevoie de festivalul acesta după pandemie.

În weekendurile când vor fi evenimentele am decis să închidem centrul orașului, să poată ieși părinții la o plimbare în oraș, bunicii cu nepoțeii, prietenii între ei. Este important ca lumea să socializeze,” a mai completat primarul

Noi investiții

„Am investit în camere performante cu termoviziune care citesc peste 20 de persoane concomitent. Dacă cineva are probleme și se observă creșterea temperaturii este notificat pe ecran și operatorul de la caserie îl vede. Ne-am luat măsuri de precauție. Din punct de vedere al restricțiilor, nu am depășit numărul de turiști, avem peste 5 hectare de teren deci este spațiu suficient.

Am investit într-un aparat pentru a face dezinfecțiile mult mai ușor. Am achiziționat un aparat care folosește abur fierbinte la peste 100 de grade și cu el dezinfectăm șezlongurile , toaletele, etc.

Drumul spre Carei a fost reabilitat în 2019, au fost puse și noi indicatoare cu orașul Tășnad. Mă duc în ștrand aproape zilnic , deja mă cunosc și turiștii. Îmi place să aflu ce le place și ce nu le place turiștilor, ce ar mai trebui să facem. Nu prea am avut plângeri. Am dat spațiu pentru a se construi terase noi în incinta stațiunii. Partea de servicii este bine pusă la punct. Restaurantele au meniul zilei și a la carte. Un prieten de al meu zicea: apă,aer și mâncare ca și în România, nu mai există nicăieri,” declară Farcău Adrian.

Adriana Nistor