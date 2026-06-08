Un vehicul specializat pentru gestionarea situațiilor de urgență care implică substanțe periculoase a intrat în dotarea județului Satu Mare, consolidând capacitatea de intervenție a salvatorilor în cazul unor incidente cu impact major asupra mediului și siguranței publice

Parteneriatul solid dintre județul Satu Mare și Landul Tirol continuă să producă rezultate concrete. La sfârșitul săptămânii trecute, în orașul Kufstein din Austria, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a preluat personal un autovehicul special de intervenție donat județului de către autoritățile tiroleze.

Este vorba despre un Mercedes 814 D destinat intervențiilor la accidente care implică substanțe periculoase, vehicul oferit de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Kufstein, în numele Landului Tirol.

Dotări speciale pentru situații de risc major

Autospeciala este echipată pentru intervenții complexe în cazul scurgerilor de substanțe toxice, accidentelor chimice, poluărilor cu produse petroliere și altor incidente care pot afecta mediul înconjurător și sănătatea populației.

Dotările tehnice permit colectarea și transvazarea substanțelor periculoase, limitarea efectelor poluării, neutralizarea agenților contaminanți și protejarea echipelor de intervenție care acționează în astfel de situații.

Prin caracteristicile sale tehnice, vehiculul reprezintă un instrument esențial în gestionarea unor evenimente care necesită intervenții rapide și specializate.

Un vehicul obligatoriu în sistemul austriac de intervenție

Autospeciala donată face parte din categoria vehiculelor speciale de tip GGF (Gefährliche Güter Fahrzeug), utilizate pentru gestionarea incidentelor care implică mărfuri și substanțe periculoase.

Conform reglementărilor Asociației Pompierilor din Austria, fiecare land trebuie să dispună de astfel de autospeciale pentru a putea răspunde eficient situațiilor de urgență cu grad ridicat de complexitate.

Transferul unui asemenea vehicul către județul Satu Mare reprezintă atât un sprijin concret pentru sistemul local de intervenție, cât și o recunoaștere a colaborării strânse dintre cele două regiuni.

Autospeciala va intra în dotarea ISU Someș

După finalizarea formalităților necesare, vehiculul va fi predat Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, instituția care dispune de personalul calificat și de expertiza necesară pentru gestionarea unor astfel de intervenții specializate.

Misiunile care implică substanțe periculoase necesită pregătire tehnică avansată, echipamente specifice și proceduri riguroase, motiv pentru care autospeciala va fi utilizată exclusiv de structurile profesioniste de intervenție.

O colaborare care aduce rezultate concrete

Noua autospecială este cea de-a patra donație de acest tip oferită județului Satu Mare de către Landul Tirol, fapt care confirmă relațiile excelente dezvoltate de-a lungul anilor între cele două administrații.

Cooperarea dintre partenerii austrieci și autoritățile sătmărene a contribuit constant la modernizarea capacității de intervenție în situații de urgență și la creșterea gradului de siguranță pentru comunitățile locale.

Prin această nouă donație, Landul Tirol și pompierii voluntari din Kufstein își reconfirmă sprijinul față de județul Satu Mare, oferind un echipament deosebit de valoros pentru protejarea populației și a mediului în fața unor riscuri din ce în ce mai complexe.