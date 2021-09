CSM Satu Mare va juca sâmbătă acasă cu Sportul Șimleu în etapa a 4-a a Ligii a 3-a.



Trupa lui Ritli e obligată să învingă echipa pregătită de sătmăreanul Dacian Nastai dacă ținem cont de faptul că CSM ul nu a adunat niciun punct în primele trei runde….

De partea cealaltă, chiar dacă sunt neînvinși cei de la Șimleu nu par scutiți de probleme. Antrenorul Dacian nastai declara după succesul de la Zalău că jucătorii săi sunt neplătiți de două luni.

Sportul Şimleu a reuşit să obţină prima victorie din acest sezon, chiar pe terenul Zalăului.Cu toate acestea, deşi Şimleul a obţinut o victorie importantă, se pare că situaţia nu este una tocmai roz pe partea financiară, iar antrenorul Dacian Nastai trage un semnal de alarmă.

“Per ansamblu, sunt mulţumit şi în primul rând mă bucur pentru această victorie pentru aceşti băieţi, mai ales că ne-am confruntat cu o problemă financiară. Sperăm că administraţia locală va găsi soluţii, pentru că altfel s-ar putea să ne desfiinţăm”, a declarat antrenorul Şimleului.

Cât despre joc, Dacian Nastai a ţinut să facă câteva remarci, supărat fiind de faptul că echipa sa a primit gol, dar şi de modul în care jucătorii săi au gestionat jocul în superioritate numerică.

“Au venit cinci – şase jucători care trebuie implementaţi, suntem o echipă tânără, nu suntem magicieni şi nici nu avem butoane magice. Pentru mine cel mai mare inamic este timpul. Dacă oamenii din jurul nostru, al echipei, vor avea răbdare, vom putea construi ceva. Sunt foarte supărat pe golul primit. Nu suntem la juniori, nu vreau să câştig cu 5 – 4, nu vreau să dăm 10 goluri, eu vreau să câştig cu 1 – 0. Pentru mine, o echipă este aceea care nu ia gol. Din păcate, la 1 – 0 nu am rămas concentraţi, am dat dovadă de imaturitate şi era să ne coste. Am jucat contra unei echipe care chiar şi în zece oameni are nişte automatisme puse la punct, dar am studiat bine săptămâna asta tot ce înseamnă jocul echipei adverse şi până la urmă a ieşit bine. A fost un joc dinamic care atunci când ei au fost în inferioritate numerică mi-a fost mai frică, pentru că nu ştim să rămânem concentraţi şi nu ştim să ducem la bun sfârşit sarcinile individuale pe care le avem. Cu un om în plus, altfel trebuia să gestionăm jocul”, a mai spus Dacian Nastai.

Cât privește duelul de sâmbătă cu CSM , Nastai spune că sătmărenii sunt favoriți.

”Au un staff tehnic bun și au o echipă cu jucători cu experiență și care pot face diferența. Stau foarte bine la faze fixe, Zoli Ritli e un expert al fazelor fixe iar noi încă suferim la acest capitol.Clasamemtul încă nu reflect realitatea seriei. CSM a pierdut nemeritat zic eu cu CAO și Zalău și eu sunt convins că-și vor reveni rapid.Va fi un meci interesant în care, repet gazdele pornesc favorite.” Ne-a spus Dacian Nastai.

Partida CSM Satu Mare- Sportul Șimleu se va juca sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Olimpia Daniel Prodan Satu Mare.