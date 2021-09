Adrian Rus: “Mă bucur că Mister a apelat la mine, e o mândrie să-mi reprezint țara!”

- Advertisement -

Fotbalistul sătmărean Adrian Rus a declarat, duminică seară, după meciul României cu Liechtenstein, scor 2-0, că îl bucură faptul că el şi colegii săi au fost concentraţi şi că următoarea partidă, cu Macedonia de Nord, este ca o finală. Rus a fost titular în naționala României și a avut o declarație… patriotică imediat după meci.

“Mă bucur că am câştigat, că am fost concentraţi. Sperăm să o ţinem tot aşa. Nu-mi amintesc să fi jucat cu o echipă care să fi stat atât de defensiv. Este o mândrie să îmi reprezint ţara, mă bucur că Mister a apelat la mine. Am vrut să înscriem mai multe goluri, dar din păcate nu am reuşit. Sper să înscriem mai multe goluri cu Macedonia. Rezultatul din meciul Macedonia – Islanda ne-a avantajat, dar cel mai important a fost să ne facem noi jocul. În Macedonia este ca şi o finală pentru noi”, a spus Rus după meciul de pe Arena Națională.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, cu scorul de 2-0 (2-0), selecţionata din Liechtenstein, într-un meci disputat cu public pe Arena Naţională, în etapa a cincea a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2022. Ca urmare a acestui rezultat, tricolorii ocupă locul trei în grupă, cu nouă puncte, cu trei mai puţine decât liderul Germania şi unul mai puţin decât Armenia.

Au marcat Alin Toşca ’11 şi Cristi Manea ’18.

Tot duminică, în Grupa J s-au jucat meciurile Islanda – Macedonia de Nord 2-2 şi Germania – Armenia 6-0.

CLASAMENT

1.Germania 5 4 0 1 13- 2 12

2.Armenia 5 3 1 1 6- 8 10

3.România 5 3 0 2 9- 6 9

4.Macedonia N. 5 2 2 1 11- 6 8

5.Islanda 5 1 1 3 6-10 4

6.Liechtenstein 5 0 0 5 1-14 0

Miercuri, 8 septembrie:

Macedonia de Nord – România (21:45), Islanda – Germania (21:45), Armenia – Liechtenstein (19:00).