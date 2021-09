CS Zanshin, pe podium la Cupa “Hara” Sighișoara 2021

- Advertisement -

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Sighișoara ediția 2021 a Cupei Hara, o competiție de tradiție pentru karateul românesc.

CS Zanshin a participat cu un lot numeros și s-a întors acasă cu o salbă de medalii.

Iată rezultatele:

Kovacs Cristian Mark

-locul 1 kumite shobu nihon 9 ani Open

– locul 1 kumite echipe -11 ani,

Roca Ioana -locul 1 kumite shobu sanbon 14-15 ani -45 kg,

Iva Ariana

– locul 1 kumite shobu sanbon 14-15 ani – 60 kg

-locul 3 kumute echipe 13-15 ani

Ardelean Horea

– locul 1 kumite shobu sanbon 14-15 ani -55 kg

-locul 2 kumite echipe 13-15 ani

Ticovan Alexandra

-locul l1 kumite shobu sanbon 13 ani – 65 kg

-locul 3 kumute echipe 13-15 ani

Mare Tudor

-locul 2 kumite individual 10 ani -145 cm

-locul 1 kumite echipe -11 ani

Balos Bogdan

-locul 2 kumite shobu nihon 9 ani Open

-locul 1 kumite echipe -11 ani

Borhidan Ianis

-locul 2 kumite shobu nihon 12 ani -155 cm

-locul 2 kumite echipe shobu sanbon 13-15 ani

-locul 3 kumite echpe shobu nihon 11-12 ani

Szilaghi Catalin

-locul 2 kuminte shobu sanbon 14-15 ani -75kg

– locul 3 kumite echipe

shobu sanbon 13-15 ani

Rusu Stefan

-locul 2 kumite shobu sanbon 11 ani +150

-locul 3 kumite echipe shobu nihon 11-12 ani

Szolomaier Aron

-locul 2 kumite echipw shobu nihon 11-12 ani

Rusu Teodora

-locul 3 kumite shobu sanbon16-17 ani -55kg

Balos Roxana

-locul 2 kumute shobu sanbon 14-15 ani -55 kg

-locul 3 kumite echipe 13-15 ani

Ardelean Teodora

-locul 2 kumute shobu nihon 10 ani – 145 cm.

”Felicitări sportivilor de la CS Zanshin. Felicitări antrenorului Nicolae Kovacs, pentru rezultatele obținute.

Ani întregi de muncă , antrenamente, efort susținut si competitii din ce in ce mai dificile!

Cu acest lot de sportivi talentați vom participa la Campionatul Mondial Karate WUKF 23.09 -27 09 , care in acest an se va desfășura va in Romania la Cluj Napoca” transmite conducerea clubului Zanshin.