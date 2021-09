Cupa României deschide sezonul în baschetul feminin

- Advertisement -

La sediul Primariei Municipiului Targu Mures, in prezenta reprezentatilor autoritatii locale (primarul municipiului Tg. Mures, Soos Zoltan, si consilierul local Frunda Csenge) si judetene, vicepresedintele CJ Mures, Kovacs Mihaly-Levente, a conducerii FRB (Carmen Tocala, Mircea Cristescu si Catalin Burlacu) si a reprezentantilor echipelor participante, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din primul tur al Cupei Romaniei la Baschet Feminin, editia 2021-2022.

Sub supravegherea reprezentantilor Federatiei Romane de Baschet au fost extrase din urna, rand pe rand, numele echipelor, tragerea la sorti efectuandu-se fara capi de serie, cu mentiunea ca echipele ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe si CSM Satu Mare nu vor participa in Turul 1, fiind calificate direct in turul 2 al Cupei Romaniei.

Astfel, in zilele de 25 si 29 septembrie, in primul tur al Cupei Romaniei la Baschet Feminin se vor juca, in sistem dubla mansa, partidele:

BC Sirius Targu Mures – AC Triumf Botosani

CSM Alexandria – CSU Alba Iulia

ACS KSE Targu Secuiesc – FCC Baschet UAV Arad

CS Agronomia Bucuresti – CSTBv CSU Olimpia Brasov

CSM Targoviste – CS Rapid Bucuresti

CS Universitatea Cluj-Napoca – Phoenix CSU Simona Halep Constanta

In turul 2 al CRBF, care se va desfasura in datele de 29 decembrie 2021 si 05 ianurie 2022, in sistem dubla mansa (tur-retur), vor participa ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe si CSM Satu Mare impreuna cu cele 6 invingatoare din masa dubla a turului 1.

Turneul Final 4 al CRBF va avea loc in datele de 26 si 27 februarie 2022.

Duel cu Agronomia în prima etapă a Ligii Naționale

Tot la Târgu Mureș a avut loc marți la prânz și tragerea la sorți a programului Ligii Naționale .

În campionat sunt înscrise 14 echipe cu mențiunea că deocamdată situația nu e clarificată la Alba Iulia și Botoșani. A revenit în campionat Sirius Târgu Mureș iar CSM CSU Oradea s-a retras.

CSM Satu Mare va juca cu Agronomia în prima etapă , pe 3 octombrie iar apoi în runda a 2-a e programat derby-ul cu SEPSI.

Iată programul turului:

Etapa 1

FCC Baschet UAV Arad – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

CSM Alexandria – CS Rapid Bucuresti

CSM Targoviste – BC Sirius Targu Mures

CS Univ. Alba Iulia – ACS KSE Targu Secuiesc

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – ACS Triumf Botosani

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CS Univ. Cluj-Napoca

CS Agronomia Bucuresti – CSM Satu Mare

Etapa 2

CS Rapid Bucuresti – FCC Baschet UAV Arad

BC Sirius Targu Mures – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

ACS KSE Targu Secuiesc – CSM Alexandria

ACS Triumf Botosani – CSM Targoviste

CS Univ. Cluj-Napoca – CS Univ. Alba Iulia

CSM Satu Mare – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CS Agronomia Bucuresti

Etapa 3

FCC Baschet UAV Arad – BC Sirius Targu Mures

CS Rapid Bucuresti – ACS KSE Targu Secuiesc

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – ACS Triumf Botosani

CSM Alexandria – CS Univ. Cluj-Napoca

CSM Targoviste – CSM Satu Mare

CS Univ. Alba Iulia – CS Agronomia Bucuresti

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – Phoenix Simona Halep Constanta

Etapa 4

ACS KSE Targu Secuiesc – FCC Baschet UAV Arad

ACS Triumf Botosani – BC Sirius Targu Mures

CS Univ. Cluj-Napoca – CS Rapid Bucuresti

CSM Satu Mare – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

CS Agronomia Bucuresti – CSM Alexandria

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CSM Targoviste

CS Univ. Alba Iulia – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

Etapa 5

FCC Baschet UAV Arad – ACS Triumf Botosani

ACS KSE Targu Secuiesc – CS Univ. Cluj-Napoca

BC Sirius Targu Mures – CSM Satu Mare

CS Rapid Bucuresti – CS Agronomia Bucuresti

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – Phoenix CSU Simona Halep

CSM Alexandria – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

CSM Targoviste – CS Univ. Alba Iulia

Etapa 6

CS Univ. Cluj-Napoca – FCC Baschet UAV Arad

CSM Satu Mare – ACS Triumf Botosani

CS Agronomia Bucuresti – ACS KSE Targu Secuiesc

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – BC Sirius Targu Mures

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – CS Rapid Bucuresti

CS Univ. Alba Iulia – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

CSM Alexandria – CSM Targoviste

Etapa 7

FCC Baschet UAV Arad – CSM Satu Mare

CS Univ. Cluj-Napoca – CS Agronomia Bucuresti

ACS Triumf Botosani – Phoenix CSU Simona Halep Constanta

ACS KSE Targu Secuiesc – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

BC Sirius Targu Mures – CS Univ. Alba Iulia

CS Rapid Bucuresti – CSM Targoviste

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – CSM Alexandria

Etapa 8

CS Agronomia Bucuresti – FCC Baschet UAV Arad

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CSM Satu Mare

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – CS Univ. Cluj-Napoca

CS Univ. Alba Iulia – ACS Triumf Botosani

CSM Targoviste – ACS KSE Targu Secuiesc

CSM Alexandria – BC Sirius Targu Mures

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – CS Rapid Bucuresti

Etapa 9

FCC Baschet UAV Arad – Phoenix CSU Simona Halep Constanta

CS Agronomia Bucuresti – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

CSM Satu Mare – CS Univ. Alba Iulia

CS Univ. Cluj-Napoca – CSM Targoviste

ACS Triumf Botosani – CSM Alexandria

ACS KSE Targu Secuiesc – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

BC Sirius Targu Mures – CS Rapid Bucuresti

Etapa 10

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – FCC Baschet UAV Arad

CS Univ. Alba Iulia – Phoenix CSU Simona Halep Constanta

CSM Targoviste – CS Agronomia Bucuresti

CSM Alexandria – CSM Satu Mare

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – CS Univ. Cluj-Napoca

CS Rapid Bucuresti – ACS Triumf Botosani

BC Sirius Targu Mures – ACS KSE Targu Secuiesc

Etapa 11

FCC Baschet UAV Arad – CS Univ. Alba Iulia

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – CSM Targoviste

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CSM Alexandria

CS Agronomia Bucuresti CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

CSM Satu Mare – CS Rapid Bucuresti

CS Univ. Cluj-Napoca – BC Sirius Targu Mures

ACS Triumf Botosani – ACS KSE Targu Secuiesc

Etapa 12

CSM Targoviste – FCC Baschet UAV Arad

CSM Alexandria – CS Univ. Alba Iulia

CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe

CS Rapid Bucuresti – Phoenix CSU Simona Halep Constanta

BC Sirius Targu Mures – CS Agronomia Bucuresti

ACS KSE Targu Secuiesc – CSM Satu Mare

ACS Triumf Botosani – CS Univ. Cluj-Napoca

Etapa 13

FCC Baschet UAV Arad – CSM Alexandria

CSM Targoviste – CSTBv CSU Olimpia CSU Brasov

CS Univ. Alba Iulia – CS Rapid Bucuresti

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe – BC Sirius Targu Mures

Phoenix CSU Simona Halep Constanta – ACS KSE Targu Secuiesc

CS Agronomia Bucuresti – ACS Triumf Botosani

CSM Satu Mare – CS Univ. Cluj-Napoca