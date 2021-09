Liga a 3-a. ZERO puncte = ZERO lei pentru jucătorii și antrenorii de la CSM

- Advertisement -

CSM Satu Mare a pierdut clar, 0-3 acasă, duelul de sâmbătă cu Sportul Șimleu. Trupa lui Ritli a ajuns pe ultimul loc și e singura echipă din serie ce nu a luat niciun punct în primele patru etape.

În urma începutului foarte slab de sezon, conducerea clubului a anunțat și primele sancțiuni. Astfel, printr-un comunicat trimis redacției noastre suntem anunțați că jucătorii și antrenorii au salariile blocate și au ca obiectiv câștigarea a cel puțin nouă puncte în următoarele…cinci etape.

Am zice că pare un obiectiv realizabil dacă luăm în calcul că CSM-ul are de jucat cu Luceafărul Oradea și Progresul Șomcuta Mare, echipe ce au terminat pe ultimele două locuri sezonul trecut în seria a 10-a. În plus ar mai fi meciurile de acasă cu Minaur și Lotus Felix de la care , la experiența unor Zsiga, Brata sau Schvarzkopf am aștepta o tresărire de orgoliu.

Prima șansă de redresare ar fi chiar meciul de sâmbătă de la Dej.

Iată comunicatul :

”Ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate de echipă, față de obiectivele setate și asumate la începutul Campionatului, conducerea CSM Satu Mare anunță blocarea salariilor tuturor jucătorilor și antrenorilor.

Salariile vor fi deblocate dacă în următoarele 5 etape echipa va obține minim 9 puncte.

Clasarea în prima jumătate a campionatului rămâne un obiectiv care nu este negociabil, iar asumarea colectiva a acestei ținte trebuie să ne ghideze zilnic în comportamentul nostru.

Conducerea CSM.”

CLASAMENT SERIA a X-a

1.Minaur Baia Mare 4 4 0 0 14 – 4 12

2.CAO Oradea 4 3 1 0 9 – 4 10

3.Lotus Băile Felix 4 3 0 1 10 – 4 9

4.Sportul Şimleu 4 2 2 0 6 – 2 8

5.CFR Cluj II 4 2 1 1 6 – 4 7

6.SCM Zalău 4 2 0 2 15 – 9 6

7.Someşul Dej 4 1 0 3 5 – 10 3

8.Luceafărul Oradea 4 0 1 3 2 – 12 1

9.Progresul Şomcuta 4 0 1 3 3 – 15 1

10.CSM Satu Mare 4 0 0 4 5 – 11 0

Cu cine are de jucat echipa lui Ritli în următoarele cinci etape:

Deplasare cu Someșul Dej- 25.09

Acasă cu Minaur Baia Mare-02.10

Deplasare Luceafărul Oradea- 09.10

Acasă cu Lotus Felix- 16.10

Deplasare Progresul Șomcuta- 23.10

Iar campionatul va continua în acest an până pe 04 decembrie.