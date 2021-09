Se fac noi investiții la Filarmonica “Dinu Lipatti”

- Advertisement -

Joi seara va concerta Valentin Șerban, câștigătorul festivalului George Enescu

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare a pus în vânzare abonamentele pentru stagiunea de concerte 2021/2022 începând cu data de 30 august 2021.Abonații stagiunilor anterioare și toți cei care doresc să devină noi abonați sunt așteptați la caseria filarmonicii. Administratorii Filarmonicii ne-au vorbit despre proiectele actuale și despre investițiile făcute.

Săptămâna aceasta îl avem alături pe dirijorul Mircea Ignat

“Avem concerte pentru orchestra și muzică de camera în cadrul festivalului George Enescu. Vom pregăti și concerte în colaborare cu filarmonica din Oradea. Marcăm și ziua națională de 1 Decembrie dar vom avea și concerte de Crăciun, de Anul nou. În această săptămână avem bucuria de a cânta alături de dirijorul Mihnea Ignat. Publicul este încântat să îl aibă alături după o săptămână de muncă.

În această săptămână o să acompaniem câștigătorul locului 1 al festivalului George Enescu, Valentin Șerban, care va interpreta Jean Sibelius Concertul pentru vioară în re minor op. 47.. Asteptăm publicul cu nerăbdare și anul acesta. Anul trecut am avut abonați chiar și din Baia Mare sau Oradea”, a declarat directoarea Filarmonicii Emoke Kovacs.

“Am observant în ultima perioada o creștere valorică în cadrul filarmonicii. S-au angajat mulți tineri și se fac investiții pe termen lung care sunt necesare pentru cultura orașului și a județului. Vin de mulți ani aici la Satu Mare și am observant un progres, cu concerte din ce în ce mai reușite. Unul dintre aceste concerte este cel de Joi seara.

Va fi un concert special, așteptat de mulți

“Va fi o plăcere să îl acompaniem pe Valentin Șerban. Am avut plăcerea să lucrez cu el și pot spune că este un artist desăvârșit. În prima parte vom interpreta în formula restrânsă, zece suflători și vom avea și o parte de diveritsment.. În partea a doua vom avea concertul. Cred ca va fi un concert special pe care mulți îl așteaptă. Este de remarcat că orchestra crește”, declară dirijorul Mircea Ignat.

“Pe partea administrativă, am reușit să mai igienizăm anumite spații. Am achiziționat reflectoare și am îmbunătățit toată lumina pe scenă. Am reușit să achiziționăm un panou pe care sunt proiectate imagini din concerte. Am reușit de asemenea să redăm strălucirea candelabrului din salon care nu a fost lustruit de zeci de ani. Sperăm să reușim anul acesta, cu ajutorul Consiliului Județean, să schimbăm scaunele și mocheta. Vă așteptăm cu drag și sperăm să avem un public cât mai numeros!”, declară Claudiu Pitic, director adjunct.

