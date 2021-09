Eveniment inedit organizat sâmbătă de Liceul cu Program Sportiv Satu Mare. De la ora 14 am avut parte de “Simultan de şah cu echipa LPS Satu Mare”, eveniment desfăşurat în incinta Shopping City Satu Mare.

Echipa de şah a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, formată în exclusivitate din jucători sătmăreni, a promovat în Divizia A Naţională, performanță pe care șahul sătmărean n a atins o în ultimii ani.. Iar LPS Satu Mare se poate mândri că e singura echipă care ajunge la acest nivel de performanţă doar cu jucători din localitate. Partidele din Divizia A Naţională se vor desfăşura în toamna acestui an.

”Suntem neînvinși la nivel de Divizia B și am reușit o promovare în premieră pentru LPS Satu Mare . Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături și celor care au venit azi la sărbătoarea noastră pentru a juca împreună cu noi o partidă de șah!” a transmis inimosul antrenor și component al echipei, Cătălin Ardelean.

De remarcat că printre participanții la simultan am regăsit profesori, politicieni , antrenori de…șah precum și foarte mulți copiii, pasionați de șah.

Iată componența echipei LPS SATU MARE. Cătălin George Ardelean, Alexandru Stanciu, Alin Angheluș, David Ilonczai, Sebastian Coroian, Tamas Lazin și juniorii Ștefania Sălăjan, Mihai Angheluș, Hejja Adam, Zvenyak Johanna și Alexandru Maier.