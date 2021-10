Cupa “25 octombrie” la atletism a ajuns la ediţia cu numărul 50!

- Advertisement -

La finele acestei saptamani , vineri 22 octombrie, s-a desfasurat in orasul Carei, pe stadionul Victoria, editia a 50-a, a cupei “25 Octombrie” la atletism. Fiind cel mai longeviv astfel de concurs din tara, organizat de Liceul Teoretic Carei, aceasta editie s-a bucurat de sprijinul Asociatiei Judetene de Atletism, al Federatiei Romane de Atletism si Drectiei Judetene pentru Tineret si Sport, ultimele avand un aport financiar considerabil.

Astfel s-au putut asigura premii ce au constat in medalii,diplome,cupe,tricouri, precum si alte nevoi ce tin de organizarea unei competitii, cum ar fii arbitraj,racoritoare, asistenta medicala etc.

Competitia s-a bucurat de o participare numeroasa, in jur de 200 de sportivi din judete si orase precum Maramures ,Salaj ,Timisoara ,Arad, Cluj. Probele de concurs au fost de alergari, sarituri si aruncari. Din judetul nostru au participat sportivi din cadrul cluburilor din Carei si Satu Mare si sportivi da la diferite scoli din judet, cu profesorii lor de educatie fizica.

Iată rezultatele sătmărenilor:

La categoria copii, under 13 ani:

Turcu Alexia de la L.T. Carei, locul 1 in proba de aruncare a discului si proba de aruncare a greutatii (prof. Turcu Florin); Balta Luis de la L.T. Negresti Oas, loc 3 in proba de 60m plat (prof. Achim Ovidiu); Giurgiu Antonio de la CS Satu Mare, loc 3 in proba de aruncare a discului (prof. Macarie Horea);

La categoria junior, under 16

Kurti Kristof de la LPS Satu Mare, loc 2 in proba de 100m plat; Deac Bianca de la LPS Satu Mare loc 2 in proba de 100m plat (prof. Butean Marius); Nistor Iulia, de la scoala Terebesti, Loc 3 in proba de 800m;

La categoria juniori under 18 ani

Cura Roxana de la L.T. Carei, loc1 in proba de 100m plat si loc 1 in proba de saritura in lungime cu elan, Turcu Vlad loc 1 in proba de saritura in lungime cu elan (prof. Turcu Florin); Deac Bianca de la LPS Satu Mare loc 2 in proba de saritura in lungime cu elan si Kurti Kristof loc 2 la saritura in lungime cu elan (prof. Butean Marius); Leordean Luca de la LPS Satu Mare, loc 1 in proba de 100m plat si loc trei in proba de saritura in lungime cu elan (prof. Achim Radu); Muresan Aisa, de la LPS Satu Mare, loc 3 in proba de 100 m plat; Ciocan Denis de la I.G. Andron loc 3 in proba de 100m plat, Simon Flaviu si Koleszar Monica ambii de la I.G. Andron, loc 2 in proba de 800 m(prof. Handrau Ioan); Oiegas Miruna de la CS-LPS Satu Mare, loc 2 in proba de aruncare a sulitei (prof. Macarie Horea)

La categoria juniori under 20

De la L.T. Carei , Hasna Teodora , loc 1 in proba de aruncarea greutatii si loc 2 in proba de aruncarea discului, Bereczki Evelin loc 1 in proba de aruncare a discului si loc doi in proba de aruncare a greutatii, Racolta Geroge loc 2 in proba de aruncare a discului,Gindele Harold loc 3 in proba de aruncarea discului (prof. Turcu Florin); De la LPS-CS Satu Mare, Kadar George loc 1 in proba de aruncare a discului (Prof. Macarie Horea).