Debut excelent pentru LPS Satu Mare în Divizia A

In principal LPS Satu Mare urmareste formarea unor tineri educati, dar si realizarea de performante in competitiile juvenile. Anul trecut insa sectia de sah a LPS a ales sa inceapa, in paralel, un proiect care vizeaza participarea in Campionatul National de Seniori pe Echipe. Astfel fost concepută o formatie compusa din cei doi profesori ai sectiei de sah alaturi de tinerii lor elevi satmareni.

Dupa ce au reusit in 2020 sa promovezedin Divizia B in Divizia A, castigand convingator toate cele 7 meciuri, in acest an vor avea parte de o evaluare mult mai dificila. Practic in Divizia A sătmărenii vor juca cu echipe puternice, unele chiar cu cate doi jucatori profesionisti adusi din strainatate, posesori a celor mai ravnite titluri sahiste, IM si GM.

Probleme financiare, dar si medicale au afectat intr-o anumita masura competitia, dintre cele 12 echipe cu drept de joc, doar 7 au reusit sa se alinieze la start. Primele 2 promoveaza in Superliga, iar locul 7 va retrograda.

Calculele hartiei arata o echipa deosebit de valoroasa care s-ar bate la medalii chiar si in Superliga, CSU ASE Bucuresti, favoritele 2 si 3 par a fi Otopeni si Sergentul Vaslui.

”Pentru noi e o oportunitate de a ne bucura de sah, de a acumula experienta in infruntarea cu adversarii mai rutinati.” spune antrenorul-jucător Cătălin Ardelean

Cei șapte care lupta pentru o reprezentare cat mai buna a Satmarului sunt: Catalin Ardelean si Alexandru Stanciu – profesorii, Alin Anghelus, Alex Geiger, David Ilonczai, Sebastian Coroian si Tamas Lazin.

Locul de desfasurare este Vaslui, duminică a avut loc sedinta tehnica si masa festiva, organizatorii reusind cel putin pana acum sa lase o impresie foarte placuta.

Tpt duminică , 17 octombrie, a debutat si concursul, echipa noastra reusind o victorie entuziasmanta , 5,5-0,5 in infruntarea cu formatia Buzaului . Si-au castigat partidele cei doi… Alex, Alin, David si Sebi.

”Dat fiind numarul impar de echipe participante, in runda a 2-a urmeaza sa stam, apoi vom intalni, in ordine: Ineu ( cu 2 ucraineni intre cei 6 componenti ), ASE Bucuresti, Sergentul Vaslui ( cu 2 basarabeni in echipa) , Muncitorul Resita ( cu marele maestru ucrainean Vadim Shiskin pe masa 1) si CS Otopeni.” Ne-a mai transmis Cătălin Ardelean.