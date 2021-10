Două medalii de aur pentru Loga Dance School la Campionatul Național de clase

- Advertisement -

Loga Dance School a participat in 2-3 Octombrie 2021 la Campionatul National de Clase a Romaniei, campionat organizat la Brasov, unde au participat peste 500 de perechi de dansatori.

In total , cinci medalii au obtinut sportivii scolii de dans, din care trei medalii pe podium, doua de aur si una de bronz.

Sportivii au concurat in clasele: E, C si B.

Cele mai bune locuri pe podium au obtinut perechile:

Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid – Clasa B 19-34 de ani – Latino – Locul 1

Maktary Yassin & Domokos Blanka – Clasa E 19-34 de ani – Standard – Locul 1

Varga Andrei & Pauliuc Rita – Clasa C 14-15 ani – Standard – Locul 3

Pe locurile 6 si 7 in finala au obtinut perechile:

Kengye Adam & Mihai Gloria – Clasa B 16-18 ani – Standard – Locul 6

Pop Daniel & Goras Mihaela – Clasa C 16-18 ani – Latino – Locul 7

In cadrul acestui campionat a avut loc si Cupa Brasov, unde la fete solo debutante 4-7 ani, Varga Ana a obtinul locul 3.

In acest weekend Loga Dance School va participa la Campionatul National U21 Standard organizat la TImisoara iar saptamana viitoare la Campionatul National de 10 dansuri organizat la Piatra Neamt.