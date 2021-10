Etapa golurilor marcate în prelungiri…

- Advertisement -

Runda a 7-a a Ligii a 3-a a fost una extrem de interesantă la nivelul seriei a 10-a.



Am avut parte de o schimbare atât de lider, cât și de… lanternă roșie, iar lucru interesant în trei dintre cele cinci meciuri, s-a marcat în prelungiri.

Minaur Baia Mare a cedat acasă, 1-3, cu Lotus Felix iar bihorenii au trecut pe prima poziție a clasamentului. Chiar dacă au deschis scorul încă din minutul 7 prin sătmăreanul Mircea Donca, maramureșenii au cedat și au suferit prima înfrângere a sezonului.

CSM Satu Mare a câștigat primele puncte din actualul campionat, la Luceafărul ,și i-a trimis pe orădeni pe ultimul loc… Pașca a marcat ultimul gol în prelungiri și a închis tabela la 4-1.

Mult mai importante au fost celelalte două reușite din prelungiri.

Ex-olimpistul Mihai Onicaș a marcat în minutul 90+4 pentru un succes, 1-0 ce duce SCM Zalău pe loc de play off.

Iar la Șimleu, Sportul a fost egalată de CAO Oradea în minutul 90+4 după un penalty transformat de Letan.

”A fost penalty dar în acel minut puteam fi la vestiare. Sunt supărat pentru că dacă nu eram egalați acum eram la egalitate de puncte cu locul 3. Așa am rămas pe șapte…” ne-a spus Dacian Nastai antrenorul celor de la Șimleu.

Dacă punem la socoteală și reușita din minutul 85 a lui Cristea prin care Someșul Dej a câștigat la Șomcuta Mare am zice că a fost clar etapa care s-a decis pe final…

Urmează runda a 8-a, una în care la Satu Mare vine liderul Lotus Felix. Sportul Șimleu se deplasează la satelitul CFR-ului iar CAO Oradea va da piept cu Minaur Baia Mare. Avem și duelul codașelor, Luceafărul Oradea-Progresul Șomcuta iar Someșul Dej va încerca să încurce și pe SCM Zalău…

Rezultate:

Luceafărul Oradea – CSM Satu Mare 1-4

Cristian Țîrlea (74 – penalty) / Raul Ziman (4), Kevin Barth (22), Gabriel Cadar (83), Antonio Pașca (90+3)

Progresul Şomcuta Mare – Someşul Dej 2-3

Paul Batin (36, 77) / Marius Ionescu (22), Stephane Ferhaoui (56), Raul Cristea (85)

SCM Zalău – CFR Cluj 2 1-0

Mihai Onicaş (90+4)

Sportul Şimleu Silvaniei – CA Oradea 1-1

Ismail Guiti (71) / Cosmin Letan (90+4 penalty)

Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix 1-3

Mircea Donca (7) / Claudiu Codoban (15, 25), Mădălin Popa (74)