Halas Marian a luat examenul pentru arbitru internațional!

In weekend-ul care a trecut a avut loc in Malaga examenul pentru licenta de arbitru international organizat de catre Federatia Internationala de Judo.

La acest examen a participat și sătmăreanul Marian Halas , acesta reușind să treacă fără problem peste toate testările. Au fost inscrisi 29 de arbitri din 29 de tari, 5 continente.

”Examenul a constat intr-o proba teoretica de 60 de intrebari, interviu si proba practica, care de fapt a fost sa arbitram la competitia care a avut loc in Malaga, European Judo Open.

Prin acest pas pe care l-am facut am ajuns la cel mai inalt nivel al arbitrajului in judo si daca voi avea prestante bune, de acuma voi putea arbitra la Grand Prix, Grand Slem, Campionate Mondiale si visul oricarui arbitru la Jocurile Olimpice. Sunt primul arbitru de judo din judetul Satu Mare care ajunge la acest nivel si intre primii 10 din Romania.” Ne-a transmis proaspătul arbitru internațional, Marian Halas.