În căutarea victoriei cu numărul 4!

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare au un început perfect de sezon cu trei victorii obținute în primele trei runde. Cu un succes în derby-ul cu SEPSI și cu o victorie la Târgoviște în fața unei trupe mereu incommode a lui Cătălin Tănase.

Sâmbătă de la ora 19 fetele antrenate de Miguel Lopez caută a 4-a victorie din campionat în fața Olimpiei Brașov. O echipă de sub Tâmpa ce s-a regrupat din nou în jurul veteranei Pesovic și care e sub comanda noului selecționer, Dan Calancea.

În lot sunt două jucătoare cu problem medicale, Marta Fodor și Renata Szmutku , restul jucătoarelor din lot fiind la dispoziția spaniolului Lopez.

Intrarea se face respectând protocolul medical, doar spectatorii vaccinați sau testați având acces în sala LPS Ecaterina Both.

Vineri

AC Triumf Botoșani vs. BC Sirius Târgu Mureș – ora 12:00

Sâmbătă

CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CS Rapid București – ora 12:00

CS Agronomia București vs. CSM Alexandria – ora 18:00

CSM Satu Mare vs. CSU Olimpia Brașov – ora 19:00

Duminică

CSU Simona Halep Constanța vs. CSM Târgoviște – ora 15:00

Partida dintre FCC Baschet Arad și ACS KSE Târgu Secuiesc a fost amânată, din cauza unor cazuri de Covid-19 depistate în rândul formației din Arad. Este al doilea meci amânat pentru gruparea condus[ de Marcel Urban.