Liga a 3-a: CSM Satu Mare- CAO Oradea 1-3 (1-1). Se îngroașe gluma…

CSM Satu Mare a pierdut sâmbătă, 1-3 acasă cu CAO Oradea în prima etapă a returului Ligii a 3-a. Trupa lui Ritli și-a complicat și mai mult situația în seria a 10-a mai ales că Progresul Șomcuta Mare a câștigat neașteptat la Zalău, 2-1 și s-a îndepărtat la patru puncte de formația noastră.

CSM –ul a avut un debut excelent de meci. Pașca a deschis scorul în minutul 3 și se părea că seria pozitivă va continua pentru Schvarzkopf &co.

CAO a restabilit egalitatea în minutul 29, când Roșu a centrat și Marius Hosu a trimis în poartă de pe linia careului mic (1-1).

Constantin Roșu și-a mai trecut în cont o pasă decisivă, el centrând din corner și Loren Ioviță și-a adus echipa în avantaj cu o lovitură de cap (1-2). Liniștea în tabăra bihoreană a adus-o chiar fostul mijlocaș al CSM-ului, sătmăreanul Florin Chitaș, tot din pasa lui Roșu, în minutul 64 când a pătruns în careu și a plasat mingea la colțul lung (1-3).

Până la finalul partidei, ambele echipe au avut câte un jucător eliminat: Mureșan pentru cumul de cartonașe galbene (70), respectiv Copil (76) după un fault în calitate de ultim apărător.

„Am început rău și în minutul 3 am luat gol pe o lipsă de concentrare în defensivă. Treptat am reintrat în joc, am egalat prin Hosu în prima repriză. Partea a doua a fost mult mai bună, am fost mai ofensivi și am mai înscris de două ori obținând o victorie meritată. Ne bucurăm că legăm din nou victoriile”, ne-a declarat antrenorul Florin Farcaș.

A fost a doua victorie consecutivă obținută de orădeni în deplasare, care vor continua pe teren străin și runda viitoare când vor evolua la CFR Cluj II.

Pentru CSM Satu Mare urmează o deplasare la Zalău pe terenul unei echipe ce a pornit ca mare favorită la promovare dar care acum , în ciuda schimbării antrenorului, a ajuns o trupă de pluton.

Rezultatele şi marcatorii etapei a 10-a din Seria a 10-a a Ligii a III-a la fotbal:

Lotus Băile Felix – CFR II Cluj 3-0

(Codoban 22, Costea 50, Cătălin Tutuță 63)

SCM Zalău – Progresul Șomcuta Mare 1-2

(Meşter 27 / Borode 48, Batin 87)

CSM Satu Mare – Cao 1910 Oradea 1-3

(Pașca 3 / Hosu 28, Ioviță 60, Chitaș 63)

Minaur Baia Mare – Someșul Dej 1-5

(Ciprian Stanciu (65 – penalty) / Ștefan Visic (31 şi 49) Marius Ionescu (39 şi 60), Emanuel Negru (71)

Sporul Șimleu – Luceafărul 3-0 (neprezentare)

CLASAMENT:

1. Lotus Băile Felix 22 p (24-9);

2. Minaur Baia Mare 22 p (25-15),

3. FC Someșul Dej 21 p,

4. CAO 1910 Oradea 20 p,

5. SCM Zalău 15 p,

6. CFR Cluj II 14 p,

7. Sportul Șimleu 13 p,

8. Progresul Șomcuta 9 p,

9. CSM Satu Mare 5 p,

10. Luceafărul Oradea 1 p.

Etapa viitoare (sâmbătă, 6 noiembrie, ora 14:00): SCM Zalău – CSM Satu Mare, Progresul Șomcuta Mare – Sportul Șimleu Silvaniei, Luceafărul Oradea – Minaur Baia Mare, Someșul Dej – Lotus Băile Felix, CFR Cluj II – CAO 1910 Oradea.