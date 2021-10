LPS Satu Mare a ratat calificarea în Superligă, la departajări!

- Advertisement -

Din nefericire lipsa de experienta si-a spus cuvantul tocmai la ultimul test pe care șahiștii de la LPS Satu Mare l-au avut de parcurs.

Sătmărenii au fost invinsi de echipa din Otopeni cu 4,5 – 1,5 , jocul fiind sub nivelul celorlalte runde, miza apasand prea greu pe umerii acestor tineri minunati. Astfel trei echipe au reusit sa acumuleze acelasi punctaj: CS Otopeni, Sergentul Vaslui si LPS Satu Mare.

S-a trecut la urmatorul criteriu de departajare, rezultatele intre cele 3 competitoare, insa și acolo a persistat echilibrul, victoriile fiind impartite. Abia punctaverajul a reusit la limită să facă diferentierea intre cele trei formatii, oferind biletul de calificare formatiei ilfovene, iar LPS a incheiat pe poziția a 4-a.

” In ultima partida ramasa din meciul cu Otopeni am avut sansa victoriei care ar fi mentinut egalitatea si la acest al treilea criteriu si, se pare, am fi fost castigatori la al 4-lea. O situatie inedita si plina de suspans.

Evident ca exista o doza de mahnire dupa ratarea in acest fel a calificarii, insa rezultatul este peste asteptarile initiale. Acesti tineri satmareni merita aplaudati pentru modul in care au luptat impotriva unor formatii intesate de sahisti adusi din strainatate sau de pe intreg teritoriul tarii, beneficiind de bugete considerabile. Astfel ramane sa continuam aventura si de la anul in Divizia A .

Felicitari si mult succes in Superliga echipelor ASE Bucuresti si CS Otopeni! ” a transmis antrenorul-jucător Cătălin Ardelean.

” A fost o experienta foarte frumoasa, cu multiple momente de bucurie, cu o coeziune puternica intre componentii echipei care ne va ajuta in viitor. Revederea cu o buna parte dintre prietenii sahisti a fost o incantare pentru suflet.” A mai spus Cătălin Ardelean.

La reusita acestui eveniment si-au adus contributia organizatorul Grosu Constantin, sponsorii atrasi catre sah de acesta, dar si discretul si cu bun-simt arbitru, Sebastian Volcinsche, cel care a asigurat si transmisia live a partidelor. Parca pentru a realiza simetria , totul s-a incheiat cu o masa festiva, prilej de socializare si impartasire a trairilor .

Cei ”7 magnifici” care au luptat pentru o reprezentare cat mai buna a Satmarului: Catalin Ardelean si Alexandru Stanciu – profesori , Alin Anghelus, Alex Geiger, David Ilonczai, Sebastian Coroian si Tamas Lazin.

Un rezultat remarcabil dacă ținem cont că echipa LPS Satu Mare a participat în premieră la un turneu din cadrul Diviziei A.

Clasament

1.CSU ASE București

2.CS Otopeni

3.CS Sergentul Vaslui

4.LPS Satu Mare

5.SCM Gloria Buzău

6.CS Ineu

7.CS Muncitorul Reșița