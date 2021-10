Sătmăreanul Mihai Muncean e vicecampion mondial la karting!

- Advertisement -

Performanță deosebită obținută de sătmăreanul Mihai Muncean.Fiul cunoscutului medic ginecolog, Mircea Muncean a terminat pe poziția a doua și e vicecampion mondial , titlu cucerit săptămâna trecută în Italia.

Mihai Muncean a început să practice kartingul la vârstă de 8 ani, împreună cu tatăl sau. De patru ani, concurează la categoria profesioniști, a obținut titlul de campion național în 2020 și de curând este vice-campion mondial.

”Nu am cuvinte sa imi exprim bucuria si fericirea! Mihai Muncean locul 2 in finala MONDIALA Rok supercup 2021!!! Un rezultat meritat, muncit, un weekend excelent, cu un start fenomenal in finala si lider primele tururi. Respect, spartane! Ai demonstrat ca poti! Multumesc echipei si lui Calin Calin care i-a fost alaturi in toti acesti ani!” a scris tatăl vicecampionului mondial, dr Mircea Muncean pe pagina sa de facebook.

Rezultatele pe plan sportiv nu le-au afectat pe cele școlare. A luat bacalaureatul cu 9,80 și a intrat cu media 10 la facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică.

Kartingul nu este deloc un sport ieftin. Echipamentul unui sportiv de performanță costă peste 5.000 de euro.

”Nu mă antrenez pre mult în România, mai mult în afară căci pistele nu sunt șla fel. În afară rulează mulți piloți pe pistă și se așează gumă ceea ce e foarte bine iar la noi nu sunt așa mulți piloți. Condiții de cursă mare nu găsești în Româmia din păcate.” A spus Mihai Muncean pentru știrile TVR.

Povestea lui Mihai Muncean o vom afla joi seara de la ora 20 în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană . Invitat în studioul Nord Vest TV va fi medicul Mircea Muncean , tatăl proaspătului vicecampion mondial.